TVP Polonia HD už jen z nové frekvence
Zahraniční vysílání polské veřejnoprávní televize TVP, TVP Polonia HD, se přestěhovalo na nové vysílací parametry v rámci evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.
Satelitní signál stanice TVP Polonia HD až do neděle 15. března 2026 poskytovala divákům v Evropě, severní Africe a na Středním východě společnost Media Broadcast Satellite (MB Satellite) z vlastní DVB-S2 platformy na kmitočtu 11,075 GHz. Vzhledem k tomu, že se společnosti nepodařilo získat nové zákazníky, provoz multiplexu byl ukončen a stanice TVP Polonia HD si proto musela zajistit nový domov.
Od 21. února 2026 se program TVP Polonia HD vysílal z nové frekvence 10,930 GHz v rámci pozice 13°E. Diváci měli několik týdnů na přeladění svých přijímačů.
Program je nadále poskytován ve vysokém rozlišení (1920x1080i) v kodeku MPEG-4. Zvuk je k dispozici v MPEG a Dolby Digital (AC3). V provozu je také teletext a elektronický programový průvodce (EPG).
TVP Polonia přináší aktuální informace, zpravodajství, seriály a další pořady vlastní produkce, které může vysílat v zahraničí. Cílovou skupinou jsou Poláci v zahraničí a také všichni diváci, kteří se zajímají o polskou kulturu a jazyk.
nové technické parametry - TVP Polonia HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,930 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
bývalé technické parametry - TVP Polonia HD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,075 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA