Pondělí, 16. března 2026, svátek má Elena/Herbert

TVP Polonia HD už jen z nové frekvence

Zahraniční vysílání polské veřejnoprávní televize TVP, TVP Polonia HD, se přestěhovalo na nové vysílací parametry v rámci evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Satelitní signál stanice TVP Polonia HD až do neděle 15. března 2026 poskytovala divákům v Evropě, severní Africe a na Středním východě společnost Media Broadcast Satellite (MB Satellite) z vlastní DVB-S2 platformy na kmitočtu 11,075 GHz. Vzhledem k tomu, že se společnosti nepodařilo získat nové zákazníky, provoz multiplexu byl ukončen a stanice TVP Polonia HD si proto musela zajistit nový domov.

Od 21. února 2026 se program TVP Polonia HD vysílal z nové frekvence 10,930 GHz v rámci pozice 13°E. Diváci měli několik týdnů na přeladění svých přijímačů.

Program je nadále poskytován ve vysokém rozlišení (1920x1080i) v kodeku MPEG-4. Zvuk je k dispozici v MPEG a Dolby Digital (AC3). V provozu je také teletext a elektronický programový průvodce (EPG).

TVP Polonia přináší aktuální informace, zpravodajství, seriály a další pořady vlastní produkce, které může vysílat v zahraničí. Cílovou skupinou jsou Poláci v zahraničí a také všichni diváci, kteří se zajímají o polskou kulturu a jazyk.

nové technické parametry - TVP Polonia HD:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,930 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

bývalé technické parametry - TVP Polonia HD (vysílání zde bylo ukončeno!):

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,075 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

Přečtěte si také

Vybrané články
Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV

