Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Pondělí, 16. března 2026, svátek má Elena/Herbert

Reklamu na FilmBoxu SK bude prodávat TV Markíza

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost SPI International uzavřela nové strategické partnerství s obchodním zastoupením skupiny Markíza. Skupina Markíza je součástí společnosti CME, jednoho z předních vysílatelů a tvůrců obsahu ve střední a východní Evropě.

Od 16. března se skupina Markíza stane výhradním zástupcem pro prodej reklamy na kanálu FilmBox na Slovensku.

FilmBox patří mezi klíčové značky společnosti SPI International a je známý svou širokou nabídkou zábavního obsahu, která zahrnuje hollywoodské filmy, oblíbené klasiky i populární televizní seriály. Kanál působí na slovenském a českém trhu již 20 let.

▲ FilmBox SK bude vysílat reklamu prodávanou skupinou Markíza (foto: SPI International/FilmBox)

Toto nové partnerství je součástí naší strategie dále rozvíjet reklamní aktivity společnosti SPI International v regionu, a navazuje na nedávné zavedení reklamy na kanálu DIZI v Bulharsku. Věříme, že díky spolupráci se skupinou Markíza získá FilmBox na Slovensku ještě silnější pozici a větší obchodní potenciál,“ uvedl Erwan Luherne, Managing Director společnosti SPI International.

Slovensko patří mezi pět trhů ve střední a východní Evropě, kde společnost SPI International zajišťuje prodej televizní reklamy, spolu s Polskem, Českou republikou, Maďarskem a nově také Bulharskem. FilmBox na Slovensku dosud vysílal reklamní spoty v češtině. Společnost nyní zavádí reklamní bloky lokalizované do slovenštiny, aby lépe odpovídaly potřebám místního trhu.

Jsme rádi, že můžeme FilmBox přivítat v našem reklamním portfoliu. Rozšiřování naší partnerské sítě o silné mezinárodní značky, jako je SPI International, posiluje naši pozici lídra v prodeji televizní reklamy na Slovensku a zároveň nabízí inzerentům další kvalitní reklamní prostor v rámci zábavního obsahu přizpůsobeného místnímu trhu,“ uvedl Juraj Máťuš, Sales Director skupiny Markíza.

V březnu nabídne FilmBox v České republice a na Slovensku oceňovaný kriminální seriál Vraždy na vinicích a řadu speciálních filmových večerů, včetně pocty významnému herci Jiřímu Bartoškovi. Součástí programu budou také páteční premiéry, mezi nimi například Cesta kolem světa za 80 dní a Tajemství karmy.

FilmBox je na Slovensku dostupný prostřednictvím hlavních televizních operátorů, jako jsou Skylink, Slovak Telekom, Digi a Orange, což inzerentům umožňuje oslovit široké spektrum diváků.

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Pracovní nabídky




Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (11/12)
21:10 Reportéři ČT
21:55 Galerie Selfie
kanál CT2 20:00 Příběh Tarzana, pána opic
22:15 Amelia
00:00 Babylon Berlín IV (4/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (8)
21:35 Specialisté (132)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda III (5)
21:30 Polda III (6)
22:40 Kriminálka Kraj I (1)
kanál SEZNAM 20:10 Dnes já, zítra ty!
22:25 Pád letu A800
01:00 Profesionálové 2 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 My sme Leroyovci
22:10 Reportéri
22:40 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Dobrý vírus
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (8)
21:45 Svokra
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (7)
21:45 Čas pracuje pro vraha
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook