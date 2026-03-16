Reklamu na FilmBoxu SK bude prodávat TV Markíza
Společnost SPI International uzavřela nové strategické partnerství s obchodním zastoupením skupiny Markíza. Skupina Markíza je součástí společnosti CME, jednoho z předních vysílatelů a tvůrců obsahu ve střední a východní Evropě.
Od 16. března se skupina Markíza stane výhradním zástupcem pro prodej reklamy na kanálu FilmBox na Slovensku.
FilmBox patří mezi klíčové značky společnosti SPI International a je známý svou širokou nabídkou zábavního obsahu, která zahrnuje hollywoodské filmy, oblíbené klasiky i populární televizní seriály. Kanál působí na slovenském a českém trhu již 20 let.
Toto nové partnerství je součástí naší strategie dále rozvíjet reklamní aktivity společnosti SPI International v regionu, a navazuje na nedávné zavedení reklamy na kanálu DIZI v Bulharsku. Věříme, že díky spolupráci se skupinou Markíza získá FilmBox na Slovensku ještě silnější pozici a větší obchodní potenciál,“ uvedl Erwan Luherne, Managing Director společnosti SPI International.
Slovensko patří mezi pět trhů ve střední a východní Evropě, kde společnost SPI International zajišťuje prodej televizní reklamy, spolu s Polskem, Českou republikou, Maďarskem a nově také Bulharskem. FilmBox na Slovensku dosud vysílal reklamní spoty v češtině. Společnost nyní zavádí reklamní bloky lokalizované do slovenštiny, aby lépe odpovídaly potřebám místního trhu.
Jsme rádi, že můžeme FilmBox přivítat v našem reklamním portfoliu. Rozšiřování naší partnerské sítě o silné mezinárodní značky, jako je SPI International, posiluje naši pozici lídra v prodeji televizní reklamy na Slovensku a zároveň nabízí inzerentům další kvalitní reklamní prostor v rámci zábavního obsahu přizpůsobeného místnímu trhu,“ uvedl Juraj Máťuš, Sales Director skupiny Markíza.
V březnu nabídne FilmBox v České republice a na Slovensku oceňovaný kriminální seriál Vraždy na vinicích a řadu speciálních filmových večerů, včetně pocty významnému herci Jiřímu Bartoškovi. Součástí programu budou také páteční premiéry, mezi nimi například Cesta kolem světa za 80 dní a Tajemství karmy.
FilmBox je na Slovensku dostupný prostřednictvím hlavních televizních operátorů, jako jsou Skylink, Slovak Telekom, Digi a Orange, což inzerentům umožňuje oslovit široké spektrum diváků.
zdroj: SPI / FilmBox