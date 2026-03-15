TivúSat zahajuje vypínání starých karet
Operátor italské bezplatné satelitní platformy TivúSat (Eutelsat Hot Bird, 13°E) zahájí v pondělí 16. března 2026 vypínání starých přístupových karet typu Nagravision Tiger.
Vypínání starých karet bude probíhat postupně (od nejstarších) a skončí v roce 2028, kdy budou vypnuty karty, které byly zakoupené nedávno.
Důvodem vypínání starých karet Nagravision Tiger je zvýšení zabezpečení před neautorizovaným příjmem, které je vyžadováno majiteli vysílacích práv.
Zákazníci TivúSat si musí pořídit nové přijímače za plnou cenu podle aktuální nabídky na trhu. Kdo nechce investovat do nového přijímacího zařízení, může zůstat u FTA nabídky Rai, která ze zákona garantuje volné vysílání Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Scuola a Rai News24. Případně může divák zažádat Rai o tzv. Orange kartu Rai, která odkóduje všechny programy Rai na satelitu (ne komerční stanice). Tato karta funguje pouze v přijímačích značky Digiquest. Rai v dopise uvádí, které konkrétní modely s kartou pracují a kde je pořídit.