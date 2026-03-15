Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

TivúSat zahajuje vypínání starých karet

Operátor italské bezplatné satelitní platformy TivúSat (Eutelsat Hot Bird, 13°E) zahájí v pondělí 16. března 2026 vypínání starých přístupových karet typu Nagravision Tiger.

Vypínání starých karet bude probíhat postupně (od nejstarších) a skončí v roce 2028, kdy budou vypnuty karty, které byly zakoupené nedávno.

Důvodem vypínání starých karet Nagravision Tiger je zvýšení zabezpečení před neautorizovaným příjmem, které je vyžadováno majiteli vysílacích práv.

Zákazníci TivúSat si musí pořídit nové přijímače za plnou cenu podle aktuální nabídky na trhu. Kdo nechce investovat do nového přijímacího zařízení, může zůstat u FTA nabídky Rai, která ze zákona garantuje volné vysílání Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Scuola a Rai News24. Případně může divák zažádat Rai o tzv. Orange kartu Rai, která odkóduje všechny programy Rai na satelitu (ne komerční stanice). Tato karta funguje pouze v přijímačích značky Digiquest. Rai v dopise uvádí, které konkrétní modely s kartou pracují a kde je pořídit.

Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
kanál CT1 20:10 MIKI (1/4)
21:05 Výborná SHOW
21:55 Holka na zabití
kanál CT2 20:00 Od dvanácti do tří
21:40 Chyťte Cartera
23:30 Otcové průmyslu (10/10)
kanál NOVA 20:20 Buldok z Poděbrad (2)
21:35 Kriminálka Anděl II (7)
22:50 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Asia Express (5, 6)
22:20 Univerzální voják: Znovuzrození
00:15 Sherlock: Šest Železných dam
kanál SEZNAM 20:10 Pád letu A800
22:45 Le Mans
01:05 Místo činu: Kolín (23)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Odvrácená strana lásky
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Duel šampiónov
21:30 Vraždy vo Fresange
23:00 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko
20:35 Bony a klid
22:10 Veľký týždeň
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná II. (2)
21:25 Horná Dolná II. (3)
22:20 Horná Dolná II. (4)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Vezmeš si mě?
21:55 Dr. Ludsky (1/10)
23:20 Dr. Ludsky (2)

