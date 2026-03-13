Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

Amos 3 ukončil šíření TV, rumunská stanice nyní na 1W

Na komunikační družici Amos 3, která se nachází na pozici 4°W, bylo v evropském paprsku ukončeno poskytování veškerých služeb. Poslední program, který využíval kapacitu na tomto satelitu, našel nový domov.

Izraelský komunikační satelit Amos 3 je na konci své provozní životnosti. Satelit byl vynesen nosnou raketou Zenit 3SLB na konci dubna roku 2008 s původní očekávanou životností 15 let. S ohledem na technickou kvalitu družice bylo možné služby z tohoto kosmického aparátu poskytovat až o 3 roky déle.

Amos 3 je vybaven 24 transpondéry v Ku pásmu. Každý se šířkou pásma 36 MHz a dále 3 transpondéry v Ka pásmu po šířce 425 MHz. V Ku pásmu paprsky poskytují pokrytí Středního východu, Evropy a USA.

Přímá náhrada za Amos 3 s pokrytím Evropy na pozici 4°W není a patrně se ani neplánuje. Objednávka na satelit Amos 8 byla zrušena. Pro oblast Středního východu mohou vysílatelé (zejména izraelská pay-tv služba YES) využívat na stejné pozici domácí družici Dror (nelze přijímat ve střední Evropě).

Klienti Amosu, resp. satelitního operátora Spacecom, z evropského pokrytí si museli najít kapacitu u jiných operátorů na jiných orbitálních pozicích. Týká se to i rumunské privátní televize România TV, která ze satelitu Amos 3 (freq. 11,214 GHz, pol. H) se přesunula na postarší ale stále plně funkční satelit Intelsat 10-02, kde vysílá volně v HD i SD rozlišení na kmitočtu 11,042 GHz, pol. V.

technické parametry - România TV HD, România TV SD:

• Intelsat 10-02 (1°W), freq. 11,042 GHz, pol. V, SR 4100, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Vybrané články
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI

