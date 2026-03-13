Amos 3 ukončil šíření TV, rumunská stanice nyní na 1W
Na komunikační družici Amos 3, která se nachází na pozici 4°W, bylo v evropském paprsku ukončeno poskytování veškerých služeb. Poslední program, který využíval kapacitu na tomto satelitu, našel nový domov.
Izraelský komunikační satelit Amos 3 je na konci své provozní životnosti. Satelit byl vynesen nosnou raketou Zenit 3SLB na konci dubna roku 2008 s původní očekávanou životností 15 let. S ohledem na technickou kvalitu družice bylo možné služby z tohoto kosmického aparátu poskytovat až o 3 roky déle.
Amos 3 je vybaven 24 transpondéry v Ku pásmu. Každý se šířkou pásma 36 MHz a dále 3 transpondéry v Ka pásmu po šířce 425 MHz. V Ku pásmu paprsky poskytují pokrytí Středního východu, Evropy a USA.
Přímá náhrada za Amos 3 s pokrytím Evropy na pozici 4°W není a patrně se ani neplánuje. Objednávka na satelit Amos 8 byla zrušena. Pro oblast Středního východu mohou vysílatelé (zejména izraelská pay-tv služba YES) využívat na stejné pozici domácí družici Dror (nelze přijímat ve střední Evropě).
Klienti Amosu, resp. satelitního operátora Spacecom, z evropského pokrytí si museli najít kapacitu u jiných operátorů na jiných orbitálních pozicích. Týká se to i rumunské privátní televize România TV, která ze satelitu Amos 3 (freq. 11,214 GHz, pol. H) se přesunula na postarší ale stále plně funkční satelit Intelsat 10-02, kde vysílá volně v HD i SD rozlišení na kmitočtu 11,042 GHz, pol. V.
technické parametry - România TV HD, România TV SD:
• Intelsat 10-02 (1°W), freq. 11,042 GHz, pol. V, SR 4100, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA