Dva satelity Astry na pozici 19,2°E šíří programy

Dva satelity Astry na pozici 19,2°E šíří programyDNES! | Tisk | komentáře
Hlavní evropský hot spot 19,2°E, který patří satelitům Astra, již obsluhují jen dvě komunikační družice. Většinu provozované kapacity zajišťuje nejnovější satelit Astra 1P.
Orbitální pozice 19,2°E doznala v posledních týdnech a měsících významných změn. Programy z této pozice jsou šířeny buď z kapacitnějšího satelitu Astra 1P, nebo ze starší družice Astra 1N. Programy, které dříve šířily družice Astra 1L, Astra 1M a Astra 1KR, postupně převzaly zmíněné dva satelity Astra 1P a Astra 1N.
Pro běžného diváka je podstatné, že frekvence a parametry přijímaných multiplexů se nezměnily. Vedle změny satelitu se mírně změnilo pokrytí a to k lepšímu ale i horšímu. Týká se to zejména divákům v okrajových částech Evropy, v severní Africe a na Středním východě. Pro diváky ve střední Evropě nemají změny satelitu v pokrytí žádný negativní dopad.
▲ Obr č. 1 - Paraboly v sídle satelitního operátora SES (Astra). Ilustrační foto (foto: SES Astra)
Astra 1P jako klíčový satelit pro pozici 19,2°ESatelitní operátor SES (Astra) se rozhodl pro modernizaci své flotily na hlavní video pozici 19,2°E a původní družice nahradil vysokokapacitním satelitem Astra 1P, který nabízí 80 transpondérů. Aktuálně se již používá kolem kolem 60 transpondérů. Přesné číslo nelze uvést, neboť některá kapacita je využívána k přenosovým účelům (takové transpondéry nejsou využívány 24 hodiny denně). Astra 1P je tak vytížena zhruba ze 75 procent.
Vzhledem k tomu, že na pozici 19,2°E je zapotřebí více než 80 transpondérů, vypomáhá v provozu zmíněné družici Astra 1N.
Osud původních satelitů Astra na pozici 19,2°EDosluhující satelity Astra musely být vyřazeny a nahrazeny jinou kapacitou. Co se ale stalo s původními družicemi?
Astra 1L jako první opustila pozici 19,2°E a dnes se nachází na nové pozici 24,5°W, což je slot satelitního operátora Intelsat se kterým se společnost SES (Astra) sloučila. Astra 1L je na konci své životnosti (inklinace kolem 1°) a dnes může poskytovat přenos video obsahu či datové sítě.
Další satelit Astra 1KR zůstává na původní pozici 19,2°E. Nicméně jej nelze využívat pro DTH. Kosmický aparát již driftuje (kolem 0,3°).
Na pozici 19,2°E se ještě nachází satelit Astra 1M, jenž může poskytnout potřebnou zálohu pro případ nouze (v případě technických problémů na satelitu Astra 1P či Astra 1N).
Něco z historie...Astra 1L byla vynesena v květnu 2007 s kapacitou 29 transpondérů. Původně byla odhadovaná životnost satelitu 15 let. Satelit poskytoval spolehlivě služby i nad plánovanou životnost.
Astra 1KR dopravila do vesmíru nosná raketa Atlas V v květnu roku 2006 s kapacitou 32 transpondérů a plánovanou životností 15 let. I v tomto případě satelit přesluhoval a dokázal dodávat služby v dalších letech. Satelitu je nyní 20 let.
Z pohledu počtu transpondérů byla z odstavených družic na tom nejlépe Astra 1M. Ta s 36 transpondéry byla vypuštěna raketou Proton v listopadu 2008. I tento satelit měl sloužit jen 15 let a vynikající technický stav umožnil poskytovat služby mnohem déle.
V letošním roce skončí původně plánovaná životnost satelitu Astra 1N, který nadále zůstává jako jediný ze starších satelitů Astra na 19,2°E v provozu. Satelit do vesmíru vynesla raketa Ariane 5 v srpnu 2011 a očekávalo se, že satelit s kapacitou 52 transpondérů bude sloužit 15 let.
Astra 1P, aktuálně klíčový satelit na pozici 19,2°E, byl vynesen raketou Falcon 9 v červnu 2024. Satelit nabízí zmíněných 80 transpondérů. Většina se již v provozu. Na pozici 19,2°E slouží od ledna loňského roku.
redakce