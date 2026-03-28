Sobota, 28. března 2026, svátek má Soňa

VU+ Duo 4K Lite - nové set top boxy pod značkou VU+

Na trhu se brzy objeví nové multimediální set top boxy pod známou a populární značkou Vu+. Nová řada nese označení Vu+ Duo 4K Lite a přináší řadu vylepšení oproti předchozímu modelu Vu+ Duo 4K SE (second edition).

Značka Vu+ je (zejména) u satelitních diváků známá kvalitními a atraktivními multimediálními set top boxy s linuxovým operačním systémem E2 (Enigma2). Zatím poslední novinkou pod značkou Vu+ byl model Vu+ Duo 4K SE, který se na trhu objevil na podzim 2020. Po mnoha letech továrna navázala právě na tento model vydáním vylepšené a do značné míry i výkonnostně posíleného modelu Vu+ Duo 4K Lite.

"Lite" v názvu nového modelu naznačuje, že půjde o drobná vylepšení. Ukazuje se, že změn oproti SE modelu je více. V čem se "Lite" model liší od svého staršího přijímače "SE"?


▲ Obr č. 1 - Nový přijímač Vu+ DUO 4K Lite, přední panel + dálkové ovládání (foto: HM-SAT.DE)

Rozdíly mezi SE a Lite modelem Vu+ DUO

SE model nabízel uživatelům funkci dual HD transcoding. U Lite verze přístroje se musí majitelé nového přijímače spokojit se single transcodingem. Připomeňme, že tato funkce slouží pro transkódování obsahu a jeho poslání na zařízení v domácí síti.

Změna nastala také u podpory Bluetooth. Zatímco starší SE model podporoval verzi 4.1, lite verze nabízí novější (ne nejnovější) verzi 5.4.


▲ Obr č. 2 - Nový přijímač Vu+ DUO 4K Lite, zadní panel - varianta se dvěma twin DVB-S2X FBC tunery (foto: HM-SAT.DE)
TFT LCD displej se u novinky „smrknul“ na 3 palce (starší model měl úhlopříčku 3,5 palců).

Srdcem přijímače Lite je dvoujádrový procesor o taktu 1,7 GHz (SE model měl čtyřjádrový procesor ARM o taktu 1,5 GHz. Uživatele Lite modelu potěší dvojnásobná flash (eMMC) 8GB (SE model jen 4 GB). Na druhou stranu je Lite verze přijímače osazena jen 2 GB DDR4 RAM pamětí, starší SE model měl 3 GB RAM.

Lite verze přijímače nabízí 2 porty USB 3.0, zatímco u staršího bylo pouze jedno rozhraní v této verzi. Novinkou Lite modelu je přítomnost USB-C portu.

Vedle změny ve vybavení Lite modelu Vu+ DUO se změnila i spotřeba energie. V provozu s LNB má spotřebu pod 13 Wattů (SE model pod 15 Wattů), bez LNB pod 10 Wattů (SE model pod 14 Wattů). V hlubokém spánku běží v úspornějším módu - má spotřebu pod 0,3 Watty (SE model pod 0,5 W).



Kromě vybavení a spotřeby se přijímač Lite od SE liší svými rozměry. Lite je výrazně menší 270 x 202 x 60 mm (SE model 310 x 255 x 68). Hmotnost je zhruba poloviční. Lite má jen 1,4 kg, SE model 2,9 kg.

VU+ DUO 4K Lite v krátkém představení

Přístroj je na trh dodáván v různých variantách - s jedním DVB-S2X FBC tunerem, dvěma twin DVB-S2X FBC tunery, jedním twin DVB-S2X FBC tunerem, jedním twin DVB-S2X FBC tunerem + DVB-C twin tunerem či DVB-T2 twin tunerem. Ať už je divák fanoušek satelitní, kabelové či terestrické televize, u nové řady Vu+ Duo 4K Lite si najde vhodnou kombinaci.

Vu+ Duo 4K Lite, jak název napovídá, jde o multimediální set top box s operačním systémem E2, který umožňuje příjem satelitní / kabelové / terestrické televize podle osazeného tuneru v přístroji podle nainstalovaných plug and play tunerů. Přijímač podporuje příjem SD, HD a 4K programů ve video kodeku MPEG-2, MPEG-4 i HEVC.

Přístroj LITE je vybaven 1 univerzální čtečkou, dvěma CI sloty, dále zmíněným jedním portem USB-C, dvěma USB 3.0 na zadní straně a jedním na přední straně. Přijímač také obsahuje 1 výstup HDMI 2.0 a jeden vstup HDMI 2.0, digitální výstup zvuku S/PDIF, gigabitovou síť LAN, dual-band Wi-Fi, Bluetooth. Samozřejmostí je kapacita pro neomezený počet televizních a rozhlasových stanic, podpora EPG, menu v mnoha jazycích, podpora skinů (změny vzhledu menu) a mnoho dalších funkcí, které jsou známé na set top boxech se systémem E2.

