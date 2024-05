AI vstupuje do set top boxů

DNES!

Přijímače Vu+ jako první s překladem titulků v reálném čase

▲ Obr č. 1 - Obrazovka s nastavení AI Subtitle v polské verzi menu Enigma 2 v image OpenATV 7.4 (foto: lokopoko/SAT-4-ALL)



Umělá inteligence (AI) byla integrována do software v linuxových set top boxech s operačním systémem Enigma2 (E2). Na prvních přístrojích tak mohou uživatelé využívat pokročilých funkcí, které AI nabízí.Bylo jen otázkou času, kdy umělá inteligence bude ovlivňovat i chování set top boxů, které tím divákům nabídnou nové funkce.Nezávislá skupina Dreambox 4U zveřejnila testovací verzi software OpenATV 7.4 pro přijímače Enigma2, včetně možnosti překladu DVB nebo teletextových titulků na televizních stanicích v reálném čase pomocí AI.Na internetu se objevily testovací edice software OpenATv 7.4. V první fázi jen pro některé přijímače značky Vu+ - aktuálně modely DUO 4K SE, DUO 4K, ZERO 4K, UNO 4K SE, Ultimo 4K, UNO 4K, SOLO 4K a ZERO. Očekává se, že se později objeví i pro set top boxy dalších výrobců. Verze jsou neoficiální, vytvořila je nezávislá skupina nesouvisející s OpenATV - Dreambox 4U.Je třeba brát v úvahu, že se jedná o ranou verzi a obsahuje některé chyby. Uživatelé fóra SAT-4-ALL popisují, že nejlépe funkce funguje na německých kanálech, někdy to funguje se zpožděním nebo dochází k sekání titulků (titulky zůstávají na obrazovce).Zkušební verzi "OpenATV 7.4 AI Subtitle" pro vybrané modely přijímačů Vu+ je možné stahovat z webu dreambox4u.com zdroj: satkurier.pl redakce