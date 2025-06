16 licencí na DAB pro Media Bohemia

DNES!

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



Společnost Media Bohemia může rozšířit distribuci svých rozhlasových stanic na další vysílací platformu. Provozovatel získal celkem 16 licencí pro nastupující pozemní digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB.Na posledním devátém zasedání regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) bylo uděleno celkem 16 licencí společnosti Media Bohemia, a.s. pro následující programové služby:* Hitrádio North Music* Hitrádio Černá Hora* 2x Hitrádio City* Hitrádio FM Plus* Hitrádio Faktor* Hitrádio Contact* Hitrádio Orion* Hitrádio 90* Hitrádio Vysočina* HELAX* ČESKÝ BLANÍK* Rádio Blaník* Oldies rádio* Fajn radio* Rock RadioNěkteré licence hodlá provozovatel využívat pro regionální vysílání, jiné pro celoplošné vysílání v DAB (Digital Audio Broadcasting). Stanici Hitrádio North Music bude nabízet v Ústeckém a Libereckém kraji, Hitrádio Černá Hora v Královehradeckém a Pardubickém kraji, Hitrádio City pokryje Jihomoravský a Zlínský kraj, druhá licence pro stanici téhož názvu Prahu a Střední Čechy, Hitrádio FM Plus bude v DAB k dispozici v Plzeňském a Karlovarském kraji, Hitrádio Faktor v Jihočeském kraji, Hitrádio Contact v Libereckém kraji, rádio HELAX, Český Blaník, Rádio Blaník, Oldies rádio, Fajn rádio, Hitrádio 90 a Rock rádio budou šířeny celoplošně, Hitrádio Orion pokryje Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Hitrádio Vysočina v DAB naladí posluchači v Kraji Vysočina.Všechny licence platí 8 let od právního moci rozhodnutí RRTV.Vedle licencí pro Media Bohemia udělila RRTV také novou DAB licenci pro Rádio Energic a to společnosti Radio content, s.r.o. Původní licenci provozovatel vrátil. Důvodem pro získání nové licence je změna majitele Rádia Energic.Pozemní digitální rozhlasové vysílání v DAB se v Česku nyní výrazně rozvíjí. Vznikly nové celoplošné vysílací sítě, stejně tak i multiplexy s regionálním a multiregionálním pokrytím.redakce