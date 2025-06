AMC Networks se smlouvou s CANAL+

DNES!

Společnost AMC Networks International Central and Northern Europe (AMCNI CNE) oznámila uzavření významné multiteritoriální dohody se společností Canal+ Luxembourg, členem Canal+ Group, jednom z největších evropských poskytovatelů placené televize. Toto několikaleté prodloužení dlouhodobého strategického partnerství zahrnuje Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Dohoda zajišťuje rozšířenou distribuci celého portfolia placených televizních stanic AMCNI v každé zemi.Dohoda zajišťuje dlouhodobou distribuci v České republice a na Slovensku pro portfolio 9 placených televizních stanic AMCNI: Sport1, Sport2, AMC, Film+, Minimax, JimJam, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika. V Maďarsku jde o 10 stanic a v Rumunsku dohoda zahrnuje distribuci stanic AMC, Filmcafe, Minimax, JimJam, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika a CBS Reality.Díky této dohodě budou moci sportovní nadšenci v České republice a na Slovensku sledovat mimo jiné přímé a exkluzivní přenosy zápasů Evropské ligy UEFA, Konferenční ligy a Serie A. A zároveň i lokálně relevantní pořady, jako je Hokejová Liga mistrů nebo slovenská Národní hokejová liga. V Maďarsku půjde o Ligu mistrů UEFA, Ligu mistrů EHF s Final Four, Mistrovství světa v šipkách a ONE MMA. A to jsou jen některé příklady z nabídky na stanicích Sport1 a Sport2.Oceněné studiové seriály AMCNI a lokálně produkovaný obsah pro diváky jsou jistě jednou z výhod posílené aliance. Nová multiteritoriální dohoda nabídne zákazníkům Canal+ ve střední Evropě pestrý výběr zábavy v oblasti sportovních pořadů. Vedle sportu divákům přinese původní tituly AMC, jako jsou spin off seriály z univerza Walking Dead, například Daryl Dixon 3 nebo Dead City 2.V České republice, na Slovensku a v Maďarsku strategická dohoda zajišťuje pokračování distribuce celého portfolia AMCNI na platformách Skylink a Direct One společnosti Canal+ Luxembourg, v Rumunsku dohoda zajišťuje pokračování distribuce portfolia placené televize AMCNI (kromě FilmManie) na platformě FocusSat.(AMC)redakce