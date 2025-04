CANAL+ Action v květnu: Moloch, seriály Rodinný typ či FBI VII

DNES!

▲ Obr č. 1 - CANAL+ Action uvede další vlastní seriál Moloch (foto: CANAL+)



Televizní stanice CANAL+ Action uvede v květnu v premiéře minisérii z produkce CANAL+ Original Moloch, dále seriály Rodinný typ a FBI VII a akční filmy Bullet Train a Venom 2: Carnage přichází.Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz PREMIÉRA SERIÁLU Z VLASTNÍ TVORBY27. května(2025)Moderní politický thriller se odehrává ve světě současné vysoké politiky a tajných služeb ve střední Evropě. Po šokujícím pokusu o atentát na prezidenta České republiky odhaluje investigativní novinář Martin Braun spolu s mladou nezávislou online pátračkou Juliou aktuální politické kauzy, které je zavedou ke znepokojivým událostem z nedávné minulosti. Po boku Miroslava Donutila, představujícího prezidenta České republiky, ztvárnil roli investigativního novináře Jan Révai. Vedle talentované polské herečky Elizy Rycembel se představí řada českých hereckých osobnosti, jako jsou Klára Issová, Andrea Mohylová, Beáta Kaňoková, Ivana Andrlová, Barbara Lukešová, Martina Jindrová, David Matásek, Vladimír Kratina, Zdeněk Junák, Petr Jeništa, Jiří Chadraba nebo Kryštof Bartoš.8. května 20:05(The Family Man, 2019)Indický akční špionážní thriller z roku 2019 sleduje život Šríkanta Tivariho, obyčejného muže ze střední třídy, který vede dvojí život jako milující otec a manžel, ale zároveň jako agent národní vyšetřovací agentury. Zatímco se snaží chránit zemi před hrozbami terorismu, musí zároveň balancovat mezi pracovním nasazením a rodinnými povinnostmi. Tvůrci úspěšně propojují napětí s černým humorem a silnými emocionálními momenty z rodinného života. Ústředním motivem je dvojí identita hlavního hrdiny a její dopad na jeho osobní život. První řada vyváženě kombinuje dramatický obsah s lehkou satirou a nabízí nový pohled na hrdinství obyčejného civilisty.17. května 21:55(Bullet Train, 2022)Pětice nájemných zabijáků se setkává v superrychlém japonském vlaku šinkansen. Každý má svou vlastní misi, ale brzy zjistí, že jejich úkoly se navzájem překrývají víc, než je jim milé. Stylová akční jízda plná černého humoru, nápaditých soubojů a šílených náhod, ve které se Brad Pitt snaží přežít nejen nebezpečné kolegy, ale i samotný osud. Bullet Train zkušeného režiséra Davida Leitche (Deadpool 2, John Wick) nabízí divokou a vzrušující jízdu napříč moderním Japonskem.25. května 20:05(Venom: Let There Be Carnage, 2021)Eddie Brock a jeho mimozemský symbiont Venom se vracejí - tentokrát čelí sériovému vrahovi Cletusi Kasadymu, který se po infekci symbiontem Carnagem mění v nezastavitelné monstrum. Temnější, rychlejší a akčnější pokračování marvelovského hitu, kde jdou humor a chaos ruku v ruce. Tom Hardy opět ve dvojroli člověka a hlasu šíleného vetřelce.29. května 19:15(F. B. I. S7, 2024)Sedmá řada amerického kriminálního seriálu FBI se zaměřuje na komplexní případy, včetně atentátu na zdánlivě obyčejného muže z Brooklynu, který odstartuje vyšetřování s mezinárodními důsledky a zapojením CIA. Další epizody se věnují také sérii bombových útoků v Queensu, jež vyvolávají obavy z války gangů. Seriál pokračuje v kombinaci napínavých kriminálních případů s osobními příběhy agentů, což přispívá k jeho trvalé popularitě mezi diváky. Tato řada přináší několik významných změn v obsazení. Herečka Katherine Renee Kane, která ztvárňovala speciální agentku Tiffany Wallace, seriál opustila. Postavu agentky Syd ztvární herečka Lisette Olivera.redakce