CANAL+ Action v březnu: Canary Black či Tři vteřiny

▲ Obr č. 1 - Stanice CANAL+ Action v březnu uvede Antarktida III: Projekt Sahara (foto: CANAL+)



CANAL+ Action uvede v březnu závěrečnou řadu mysteriózního seriálu Antarktida III: Projekt Sahara a akční thrillery Tři vteřiny a Canary Black a životopisný snímek o americkém olympionikovi Barva vítězství.Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také ve streamovací službě CANAL+ (www.canalplus.cz).2. března 20:05(The Informer, 2019)Akční thriller Tři vteřiny přináší příběh zrady a nekompromisního boje o přežití v husté atmosféře plné intrik. Bývalý elitní voják Pete Koslow (Joel Kinnaman), který pracuje pro FBI jako informátor, se ocitá v pasti mezi federálními agenty, policií a nebezpečnou polskou mafií v New Yorku. Když se zvrtne pečlivě naplánovaná operace, Pete musí udělat vše pro to, aby ochránil svou rodinu a dostal se ven z vězení, kam ho poslali jako návnadu. Poctivý akční thriller má napínavou atmosféru a realistické zpracování, přičemž Kinnamanův výkon dodává postavě uvěřitelnost a hloubku. Drsný svět plný lží a manipulace skvěle dokreslují vedlejší role v podání Rosamund Pike, Clivea Owena či Commona.9. března 20:05(Canary Black, 2024)Režisér Pierre Morel, známý díky úspěšnému snímku 96 hodin (Taken), přichází s dalším akčním thrillerem Canary Black, ve kterém se hlavní role zhostila Kate Beckinsale. Ta se představuje jako Avery Graves, elitní agentka CIA, která se ocitá v neřešitelné situaci - její manžel je unesen a únosci ji nutí zradit vlastní zemi. Avery musí využít veškeré své schopnosti, aby zachránila svého muže a zároveň se nenechala zničit silami, které proti ní stojí. Akční thriller se opírá o dynamickou akci, špionážní zápletku a tradiční motiv osobní oběti. Morelova režie přináší svižné tempo, akční scény i atraktivní vizuální zpracování. Kate Beckinsale se role odhodlané agentky ujala s jistotou a charismatem. Film byl uveden v USA v říjnu 2024.18. března 20:05(The Head III, 2024)Třetí a závěrečná série španělsko-japonského mysteriózního thrilleru Antarktida s podtitulem Projekt Sahara (The Head III) měla premiéru v prosinci 2024. Seriál, režírovaný Jorgem Doradem, pokračuje v napínavém vyprávění předchozích sérií a přináší nové záhady a nečekané zvraty. Natáčení třetí série probíhalo během roku 2024 na Tenerife, jednom z Kanárských ostrovů, v interiérech, zatímco exteriéry byly pořízeny na Islandu. Kombinace lokalit přispívá k autenticitě a atmosféře seriálu. V této sérii se diváci opět setkávají s hlavními postavami, které čelí novým výzvám a odhalují temná tajemství spojená s projektem Sahara. Psychologické napětí a neustálé zvraty udržují diváky, kteří ocenění především kvalitu produkce, režie i hereckých výkonů, v napětí až do poslední epizody.22. března 20:05(Race, 2016)Sportovní životopisný film z roku 2016 režíroval Stephen Hopkins. Vypráví příběh legendárního amerického atleta Jesseho Owense, který se do historie zapsal svým výkonem na Letních olympijských hrách v Berlíně v roce 1936, konaných pod nacistickým režimem. Příběh sleduje Owense od jeho skromných začátků v Ohiu přes univerzitní sportovní kariéru až po přípravu na olympijské hry. Vrcholným bodem je jeho triumf v Berlíně, kde vyhrál čtyři zlaté medaile, čímž zpochybnil Hitlerovu ideologii o rasové nadřazenosti. Film zobrazuje nejen jeho sportovní úspěchy, ale také boj proti rasismu a politické tlaky v tehdejší společnosti.(CANAL+)redakce