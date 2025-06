V DNA je pravda. Podzim na TV Nova ovládnou Bratři a sestry

18.06.2025 11:58

Nový rodinný seriál od hvězdné autorské dvojice podepsané například pod Teorií tygra - Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové - zavede diváky na malé město, které se otřese v základech po sérii nečekaných odhalení.

Stará tajemství vyplouvají na povrch a zahýbou osudy hned několika rodin. V hlavních rolích se objeví Igor Chmela, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, Zuzana Zlatohlávková, Roman Zach, David Matásek, Veronika Žilková, Eliška Křenková a zářivé hvězdy nové herecké generace Martina Jindrová, Barbora Černá, František Beleš či Anna Jiřina Daňhelová. Seriál se na obrazovkách TV Nova objeví už v rámci podzimního programového schématu.

„ Říká se, že sourozenci jsou lidé, kteří navzájem znají všechna svá tajemství, a i přesto se mají rádi. Co když se ale o sobě navzájem dozvědí až v dospělosti, když už jsou to ‚hotoví lidé‘ se svými sny, plány a touhami? “ říká ředitel vývoje TV Nova Michal Reitler a pokračuje: „ Radek Bajgar a Mirka Zlatníková už několikrát dokázali, jak výjimečně rozumí mezilidským a rodinným vztahům a jak je umí přetavit v divácký hit. Jsem nesmírně rád, že znovu spojili síly právě na seriálu TV Nova a věřím, že Bratři a sestry se stanou hitem příštích sezon .“

▲ V atelierech v Hostivaři v Praze se 30. dubna 2025 natáčel seriál televize Nova Bratři a sestry. (foto: Petr Čepela, TV Nova)

Co všechno může způsobit obyčejný test DNA? Třeba spustit lavinu překvapivých zjištění, která zamíchají osudy rodičů i jejich dospělých dětí. Odhalená tajemství mohou leckoho zabolet, ale také přinést spoustu nových možností. Protože co je víc, než mít dobré sourozence? A platí i v tomto případě pravidlo „čím více, tím lépe“?

„ Testy DNA sytí naši zvědavost. Kdo jsme? Proč jsme takoví, jací jsme? Jaký je náš skutečný původ a jak nás vlastně formuje genetika? A jak výchova? Často ale výsledky testu odhalí více než jsme čekali a nač jsme připraveni ,“ říká scenáristka seriálu Mirka Zlatníková. Režisér a spoluautor scénáře Radek Bajgar ji doplňuje: „ Náš seriál je o skupině mladých lidí, kteří si z rozmaru udělali test DNA a z databáze se dozvěděli víc, než chtěli. Před pětadvaceti lety se stalo něco, co dnes změní jejich život. Co se přesně stalo a co to způsobí dnes? Budou změny k lepšímu nebo k horšímu? A může se to stát komukoli z nás? "

zdroj: Nova