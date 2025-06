SkyShowtime letos uvede Arcadia, Nosferatu či Kravaťáci

17.06.2025 11:20

SkyShowtime dnes oznámila nejnovější hity, které budou exkluzivně uvedeny na této platformě, a potvrdila data premiér některých z nejžhavějších připravovaných seriálů a filmů.

Mezi exkluzivní tituly, které budou uvedeny v nadcházejících měsících, patří druhá série na Oscara® nominovaného seriálu režiséra Riana Johnsona S ledovým klidem s nenapodobitelnou Natašou Lyonne, nominovanou na cenu Emmy®, a dalším hvězdným obsazením, která bude mít premiéru 17. července. Premiéra seriálu Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení) je naplánována na 12. září, kdy se držitel Zlatého glóbu® Michael C. Hall vrátí k ikonické roli, kterou proslavil, spolu s řadou dalších hvězd včetně Umy Thurman a Petera Dinklage.

▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Dílna Taylora Sheridana přináší fanoušky netrpělivě očekávané hity, včetně třetí série seriálu Tulsa King, v hlavní roli s nominantem na Oscara Sylvestrem Stallonem, čtvrté série Mayor of Kingstown (Starosty Kingstownu) s nominantem na Oscara Jeremym Rennerem v hlavní roli, a druhé série seriálu Landman s na Oscara nominovanými Billym Bobem Thorntonem, Demi Moore, Andym Garciou a Samem Elliottem. Všechny tři seriály budou mít premiéru koncem tohoto roku.

Tato nejnovější řada titulů rozšiřuje nabídku napínavých dramat a neotřelých komediálních seriálů, které míří na SkyShowtime. Těšit se můžete například na tajemstvím opředený thriller All Her Fault s držitelkou Emmy, Tony® a dvojnásobnou vítězkou Zlatého glóbu Sarah Snook a nominantkou na cenu Emmy Dakotou Fanning, akční dobrodružný film Atomic s Alfiem Allenem a Samirou Wiley, nebo napínavý thriller The Iris Affair s Niamh Algar a Tomem Hollanderem, nominovaným na Emmy. Nebude chybět ani druhá řada komediálního seriálu Ted od Setha MacFarlanea a silná kriminální dramata Devil in Disguise: John Wayne Gacy a The Murder of JonBenét Ramsey (Vražda JonBenet Ramseyové).

Na podzim bude exkluzivně uveden také zbrusu nový fiktivní dokument The Paper, od Grega Danielse (Kancl) a Michaela Komana (Nathan for You), v němž se představí Domhnall Gleeson (About Time, Ex-Machina) a Sabrina Impacciatore (The White Lotus). Od 20. června budou na SkyShowtime k dispozici také všechny sezóny americké komediální klasiky The Office US (Kancl) Grega Danielse. Milovníci známých hitů se mohou těšit i na svižné a napínavé právnické drama Suits (Kravaťáci), všech devět řad bude dostupných od 17. července, následované spin-offem Suits LA (Kravaťáci v LA), který dorazí 28. srpna. Mezi další kultovní seriály, které se na SkyShowtime objeví, patří již dříve oznámená třetí série Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy), která bude mít premiéru 4. srpna, a také nejnovější díl celosvětového hitu NCIS: Tony & Ziva (Námořní vyšetřovací služba: Tony a Ziva), který bude mít premiéru letos na podzim.

Diváci si už mohou zapsat do diáře i data premiér dalších letošních filmových trháků. Nechybí mezi nimi například stylový gotický horor Nosferatu od uznávaného scenáristy a režiséra Roberta Eggerse, který byl pětkrát nominován na cenu BAFTA® a čtyřikrát na Oscara, v hlavní roli s Billem Skarsgardem, Lily-Rose Depp a Nicholasem Houltem, dostupný ke sledování od 4. srpna. Tento skvělý film doplňuje pětinásobný držitel Oscara®, včetně vítězství v kategorii Nejlepší film, Anora, s Mikey Madison, držitelkou cen BAFTA i Oscara, a filmová senzace Čarodějka, s držitelkami cen Grammy® Cynthií Erivo a Arianou Grande v hlavních rolích. Oba tituly budou exkluzivně dostupné na platformě už toto léto.

SkyShowtime také oznámila rekordní počet lokálně produkovaných pořadů, které se na platformě objeví ještě letos. Nedávno ohlášený španělský seriál Arcadia se doplní očekáváná komediální novinka Nails, která bude mít premiéru letos na podzim. Připravují se také dva polské tituly, pokračování kultovního krimi seriálu Glina a vůbec první původní polský dokument pro SkyShowtime, Krychowiak: Krok od vrcholu, který bude mít premiéru ještě tento rok. Čerstvou švédskou novinkou bude komediální drama Where the Sun Always Shines od kritiky uznávaného režiséra, scenáristy a herce Felixe Herngrena, které bude mít premiéru 10. listopadu. Ještě letos se také vrátí druhá série populárního severského krimi dramatu Veronika, jehož režisérem je na Oscara nominovaný Mikael Hafström.

zdroj: SkyShowtime