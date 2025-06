San Marino RTV se mění. Nové logo, filmy i sport

16.06.2025 19:14

DNES!

Dnes byla divákům představena nová vizuální podoba vysílání San Marino RTV, státní televize Republiky San Marino. S moderní identitou přichází s novým technologickým zázemím a také pořady.

Rebranding představuje jednu z nejvýznamnějších změn sanmarinské televize. Nové logo je v modrobílé verzi s čistými a moderními liniemi, inspirovanými vlajkou San Marina. Generální ředitel Roberto Sergio vysvětlil, že cílem je posílit pocit sounáležitosti: „ Modrá barva RAI patří jiné zemi. RTV musí mít svou vlastní vizuální identitu, která vyjadřuje naši suverenitu .“

▲ San Marino RTV - záběr z příjmu stanice

Další významnou změnou v San Marino RTV je jednotná programová pozice na všech platformách. Od 16.6. je San Marino RTV k dispozici na 550. pozici a to jak na TivúSat, Sky Italia a také v pozemním vysílání. Na původních programových pozicích bude stanice k dispozici až do září, aby si diváci zvykli hledat stanici na nové předvolbě. To je tedy i důvod, proč diváci na satelitu najdou stanici San Marino RTV hned 2x. Každá z pozic se totiž využívá pro jinou pozici v EPG.

Vysílání San Marino RTV bude v pozemním vysílání dostupné ve vysokém rozlišení (HDTV). V HD kvalitě byla stanice dostupná pro diváky jen ze satelitu.

Dne 6. října 2025 bude slavnostně otevřeno nové technologické studio sanmarinské televize. Nabídne podsvícené LED stěny, dálkově ovládané kamery vybavené umělou inteligencí a nové virtuální studio, které umožní produkci různých formátů s dynamickou scénou.

Ve spolupráci s RAI vzniknou nové dokumenty "Road Italy" a "Bellissima Italia", stejně jako filmy, seriály a animované filmy. Ve vysílání dostanou velký prostor živé sportovní přenosy. Diváci se mohou těšit na fotbal, volejbal a tenisový turnaj San Marino Open.

Vysílání San Marino RTV je možné přijímat volně ( FTA) ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

zdroj: San Marino RTV