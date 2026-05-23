Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 23. května 2026, svátek má Vladimír

Thats TV uzavře další dva lineární kanály

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel britské televizní skupiny That's TV chystá změny ve svém lineárním portfoliu. V úterý 26. května 2026 uzavře další dva své volně ( FTA) vysílané programy.

V úterý skončí stanice That's TV 2 a That's 20 Century (That's TV 3), které jsou dostupné zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků ze satelitu Astra 2F. Programy jsou poskytovány z DVB-S2 multiplexu v britském paprsku. Příjem je tedy omezen na britské ostrovy s částečným přesahem do Evropy. Ve střední Evropě je příjem multiplexu s programy možný s parabolami velkých rozměrů. Navíc příjmové podmínky se liší podle lokality.

Od úterý tedy bude existovat už jen jediný lineární program That's TV. Před třemi měsíci byly uzavřeny lineární hudební programy That's 80s, That's Oldies a That's Melody.

Hudební stanice ale provozovatel provozuje i nadále. Tentokrát místo lineárních programů nyní poskytuje FAST programy. V rámci různých OTT/VOD platforem nabízí hudební stanice That's 70s, That's 80s, That's 90s/00s a That's Rock. V Česku a na Slovensku jsou dostupné zdarma v rámci služby Rakuten TV. Nevýhodou FAST kanálů je větší množství reklam.

Hlavní kanál That's TV se zaměřuje na starší britskou zábavní produkci. Hudebních pořadů vysílá minimum.

technické parametry - That's TV2, That's 20 Century (vysílání zde bude ukončeno!):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, UK beam

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:15 Janžurka
kanál CT2 20:00 FIM Speedway Grand Prix 2026
22:00 Zprávy v českém znakovém jazyce
22:15 Okno z ložnice
kanál NOVA 20:20 Superlov II
21:45 Agent bez minulosti
00:10 Mistrovský plán
kanál PRIMA 20:15 Zákony vlka (3)
21:30 Mordparta (3)
22:35 Ve stínu gangu
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 2 (5)
21:30 Císařův pekař
23:15 Místo činu: Schimanski (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:00 Sejdeme se na Cibulce
21:55 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:40 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Radosť zo života
20:40 Margherita Hacková, pani hviezd
22:20 Vzbura oceánov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:50 Miluji Slovensko
00:25 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook