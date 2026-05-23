Thats TV uzavře další dva lineární kanály
Provozovatel britské televizní skupiny That's TV chystá změny ve svém lineárním portfoliu. V úterý 26. května 2026 uzavře další dva své volně ( FTA) vysílané programy.
V úterý skončí stanice That's TV 2 a That's 20 Century (That's TV 3), které jsou dostupné zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků ze satelitu Astra 2F. Programy jsou poskytovány z DVB-S2 multiplexu v britském paprsku. Příjem je tedy omezen na britské ostrovy s částečným přesahem do Evropy. Ve střední Evropě je příjem multiplexu s programy možný s parabolami velkých rozměrů. Navíc příjmové podmínky se liší podle lokality.
Od úterý tedy bude existovat už jen jediný lineární program That's TV. Před třemi měsíci byly uzavřeny lineární hudební programy That's 80s, That's Oldies a That's Melody.
Hudební stanice ale provozovatel provozuje i nadále. Tentokrát místo lineárních programů nyní poskytuje FAST programy. V rámci různých OTT/VOD platforem nabízí hudební stanice That's 70s, That's 80s, That's 90s/00s a That's Rock. V Česku a na Slovensku jsou dostupné zdarma v rámci služby Rakuten TV. Nevýhodou FAST kanálů je větší množství reklam.
Hlavní kanál That's TV se zaměřuje na starší britskou zábavní produkci. Hudebních pořadů vysílá minimum.
technické parametry - That's TV2, That's 20 Century (vysílání zde bude ukončeno!):
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, UK beam