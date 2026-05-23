Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 23. května 2026, svátek má Vladimír

Nový fotbalový kanál ve Sky Deutschland

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel placené televizní platformy Sky Deutschland rozšířil svoji programovou nabídku o nový fotbalový kanál DFB.TV. Jde o stanici, která je zcela zaměřena na fotbal. Divákům nabízí živé přenosy, magazíny, rozhovory a základní informace o německém fotbalu.

Stanice DFB.TV, ačkoliv vysílá přes satelit Astra v HD, bude zákazníkům Sky Deutschland poskytována výhradně přes IP. Pro příjem je proto nutné internetové připojení.

Během mistrovství světa bude DFB.TV mimo jiné vysílat všechny tiskové konference s hráči, trenérským štábem a funkcionáři DFB a nabízet pohled do tréninků a každodenního života německého národního týmu.

Diváci se mohou těšit také na živé zápasy z různých soutěží Německého fotbalového svazu (DFB), včetně druhé ženské Bundesligy, zápasů juniorských národních týmů a amatérských soutěží, včetně „Posledního dne amatérů“ tuto sobotu 23. května od 11:15 do přibližně 19:00 hodin.

Nabídku doplňuje rozsáhlý fotbalový archiv s klíčovými momenty turnajů a legendárními zápasy DFB Cupu.

Stanice DFB.TV je spuštěna na Sky v Německu, Rakousku a Švýcarsku jako lineární kanál, který vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vybraný obsah bude brzy k dispozici také na vyžádání (VOD).

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:15 Janžurka
kanál CT2 20:00 FIM Speedway Grand Prix 2026
22:00 Zprávy v českém znakovém jazyce
22:15 Okno z ložnice
kanál NOVA 20:20 Superlov II
21:45 Agent bez minulosti
00:10 Mistrovský plán
kanál PRIMA 20:15 Zákony vlka (3)
21:30 Mordparta (3)
22:35 Ve stínu gangu
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 2 (5)
21:30 Císařův pekař
23:15 Místo činu: Schimanski (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:00 Sejdeme se na Cibulce
21:55 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:40 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Radosť zo života
20:40 Margherita Hacková, pani hviezd
22:20 Vzbura oceánov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:50 Miluji Slovensko
00:25 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook