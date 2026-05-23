Nový fotbalový kanál ve Sky Deutschland
Provozovatel placené televizní platformy Sky Deutschland rozšířil svoji programovou nabídku o nový fotbalový kanál DFB.TV. Jde o stanici, která je zcela zaměřena na fotbal. Divákům nabízí živé přenosy, magazíny, rozhovory a základní informace o německém fotbalu.
Stanice DFB.TV, ačkoliv vysílá přes satelit Astra v HD, bude zákazníkům Sky Deutschland poskytována výhradně přes IP. Pro příjem je proto nutné internetové připojení.
Během mistrovství světa bude DFB.TV mimo jiné vysílat všechny tiskové konference s hráči, trenérským štábem a funkcionáři DFB a nabízet pohled do tréninků a každodenního života německého národního týmu.
Diváci se mohou těšit také na živé zápasy z různých soutěží Německého fotbalového svazu (DFB), včetně druhé ženské Bundesligy, zápasů juniorských národních týmů a amatérských soutěží, včetně „Posledního dne amatérů“ tuto sobotu 23. května od 11:15 do přibližně 19:00 hodin.
Nabídku doplňuje rozsáhlý fotbalový archiv s klíčovými momenty turnajů a legendárními zápasy DFB Cupu.
Stanice DFB.TV je spuštěna na Sky v Německu, Rakousku a Švýcarsku jako lineární kanál, který vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vybraný obsah bude brzy k dispozici také na vyžádání (VOD).