Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení

Ze satelitu je možné přijímat vůbec první bezplatný ekonomicko-byzbysový kanál, který je vysílán souběžně v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K a ve vysokém (HD) rozlišení.
Katarská společnost Qatar Media Corporation spustila pravidelné satelitní vysílání kanálu QBC 4K a QBC HD. Zkratka QBC pochází ze slov Qatar Business Channel.
Program je souběžně šířen ze dvou nejpopulárnějších orbitálních pozic v regionu Středního východu - tedy 26°E a 7°W, kde jsou zaparkovány satelity Badr, respektive Nilesat a Eutelsat.
Kanál QBC 4K/HD přináší divákům finanční zprávy, informace z trhů a odborné analýzy. Vysílání cílí především na diváky na Středním východě, nicméně s ohledem na pokrytí satelitním signálem je vysílání možné přijímat i v severní Africe a Evropě a to především díky satelitu Badr 8, kde je vysílání šířeno v paprsku EMENA (Evropa + Střední východ + severní Afrika).
QBC 4K je vůbec prvním UHD programem věnovaný ekonomickému zpravodajství v regionu ale i celkově.
technické parametry - QBC 4K, QBC HD:
• Badr 8 (26°E), freq. 12,169 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Eutelsat 7 West A (7,2°W), freq. 10,834 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA