Pátek, 8. května 2026, Státní svátek

Řecká ERT World rebrandována na ERT Cosmos

Mezinárodní kanál řeckého veřejnoprávního vysílatele ERT vysílá od 7. května 2026 pod novou značkou. Stanice ERT World byla přejmenována na ERT Cosmos. Vysílání je nadále dostupné ze satelitu jako volný ( FTA) kanál.

Cílem stanice ERT Cosmos je poskytovat divákům za hranicemi Řecka aktuální informace a zpravodajství, kulturu a hodnoty, které tvoří jednotu helénismu po celém světě", poznamenala ERT.

Jako nový název se místo anglického "world" (svět) použilo řecké slovo "cosmos" (vesmír).

Stanice ERT Cosmos vysílá na satelitu v HD rozlišení (39°E), na ostatních platformách v SD (13°E, 9°E, 1,9°E).

technické parametry - ERT Cosmos HD:

Hellas Sat 4 (39°E), freq. 10,730 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - ERT Cosmos (SD):

• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 12,242 GHz, pol. H, SR 13381, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA
Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,823 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,938 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
• BulgariaSat 1 (1,9°E), freq. 12,380 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

Nový fotbalový kanál testuje na Astře
TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Vůně vanilky
kanál CT2 20:00 Jeden život
21:50 Ema a smrtihlav
23:55 Ostrov v ohni
kanál NOVA 20:20 Probudím se včera
23:00 Millerovi na tripu
01:20 Kriminálka Vegas III (4)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Sudá a lichá
22:45 Vyhnanec
00:45 Funebrák
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu - Královský koncert
22:20 Sex Files (3)
00:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Správa
kanál DVOJKA 20:10 Následník (1/8)
21:00 Nickyho rodina
22:40 Martin Pollack: Pohľad do priepasti
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (17, 18)
23:00 Partička
00:20 Horná Dolná XII. (10)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Třetí skoba pro Kocoura
22:00 Dr. Dokonalý (2)
22:55 Medicopter 117 (63)

