Řecká ERT World rebrandována na ERT Cosmos

Mezinárodní kanál řeckého veřejnoprávního vysílatele ERT vysílá od 7. května 2026 pod novou značkou. Stanice ERT World byla přejmenována na ERT Cosmos. Vysílání je nadále dostupné ze satelitu jako volný ( FTA) kanál.
Cílem stanice ERT Cosmos je poskytovat divákům za hranicemi Řecka aktuální informace a zpravodajství, kulturu a hodnoty, které tvoří jednotu helénismu po celém světě", poznamenala ERT.
Jako nový název se místo anglického "world" (svět) použilo řecké slovo "cosmos" (vesmír).
Stanice ERT Cosmos vysílá na satelitu v HD rozlišení (39°E), na ostatních platformách v SD (13°E, 9°E, 1,9°E).
technické parametry - ERT Cosmos HD:
• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 10,730 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - ERT Cosmos (SD):
• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 12,242 GHz, pol. H, SR 13381, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,823 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,938 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
• BulgariaSat 1 (1,9°E), freq. 12,380 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA