Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 4. května 2026, svátek má Květoslav

Unknown Russia - programová FTA novinka na 42E

DNES! | redakce | tisk | názory

Nabídka volně vysílaných televizních programů v ruském jazyce se opět rozšířila. Na tureckých satelitech Türksat na pozici 42°E byla do multiplexu zařazena nová ruská stanice.

Nová stanice se jmenuje Unknown Russia (v překladu Neznámé Rusko, v originálu „Неизвестная Россия“). Jde o tematický televizní kanál zaměřený na dokumentární filmy o Ruské federaci. Je to sesterský program ruské privátní televize NTV, která provozuje také stanice NTV Pravo, NTV Serial, NTV Stil a NTV Hit.

Stanice Unknown Russia je součástí ruského televizního paketu, který je souběžně šířen ze dvou frekvencí a satelitů - z východního paprsku na družici Türksat 3A a ze západního na satelitu Türksat 6A.

Unknown Russia - záběr z příjmu stanice
▲ Unknown Russia - záběr z příjmu stanice

Ze západního paprsku je možný příjem vysílání s parabolami od průměru cca 60 cm, z východního s parabolami od 90 cm.

Stanice vysílá v MPEG-4 v SD rozlišení. Vysílání je volné ( FTA), stejně jako ostatních programů.

Unknown Russia - záběr z příjmu stanice
▲ Unknown Russia - záběr z příjmu stanice

Obecně multiplex obsahuje některé zakázané programy na území EU jako jsou RTR Planeta či Russija 24, které se nesmí šířit přes satelity v Evropě či místní kabelové či internetové televizní platformy. Nicméně ruské stanice si našly cestu na evropský trh a to prostřednictvím tureckého satelitního operátora Türksat, který má k dispozici evropské pokrytí.

technické parametry - RTR Planeta, Rossija 24, NTV Mir, NTV Pravo, NTV Serial, NTV Style, 5 kanal International, Domašnyj telekanal International, Izvestija, Peretz International, REN TV International a STS International, TNT International, FON Music, UMKA TV, Unknown Russia:

• Türksat 3A (42°E), freq. 11,012 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Türksat 6A (42°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (5/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Bilance
kanál CT2 20:00 Blázni ze stadiónu
21:30 Spravedlnost pro mou dceru
23:00 Babylon Berlín IV (11/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (7)
21:40 Specialisté (139)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (11)
21:30 Polda IV (12)
22:40 Kriminálka Kraj I (8)
kanál SEZNAM 20:10 Mé jméno je Nikdo
22:35 Nepřítel před branami
01:10 Profesionálové 5 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Svatá
21:55 Reportéri
22:25 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (1/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (4)
21:45 Svokra
22:35 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (4)
21:20 Smrt stopařek
23:05 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook