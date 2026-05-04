Unknown Russia - programová FTA novinka na 42E!
Nabídka volně vysílaných televizních programů v ruském jazyce se opět rozšířila. Na tureckých satelitech Türksat na pozici 42°E byla do multiplexu zařazena nová ruská stanice.
Nová stanice se jmenuje Unknown Russia (v překladu Neznámé Rusko, v originálu „Неизвестная Россия“). Jde o tematický televizní kanál zaměřený na dokumentární filmy o Ruské federaci. Je to sesterský program ruské privátní televize NTV, která provozuje také stanice NTV Pravo, NTV Serial, NTV Stil a NTV Hit.
Stanice Unknown Russia je součástí ruského televizního paketu, který je souběžně šířen ze dvou frekvencí a satelitů - z východního paprsku na družici Türksat 3A a ze západního na satelitu Türksat 6A.
Ze západního paprsku je možný příjem vysílání s parabolami od průměru cca 60 cm, z východního s parabolami od 90 cm.
Stanice vysílá v MPEG-4 v SD rozlišení. Vysílání je volné ( FTA), stejně jako ostatních programů.
Obecně multiplex obsahuje některé zakázané programy na území EU jako jsou RTR Planeta či Russija 24, které se nesmí šířit přes satelity v Evropě či místní kabelové či internetové televizní platformy. Nicméně ruské stanice si našly cestu na evropský trh a to prostřednictvím tureckého satelitního operátora Türksat, který má k dispozici evropské pokrytí.
technické parametry - RTR Planeta, Rossija 24, NTV Mir, NTV Pravo, NTV Serial, NTV Style, 5 kanal International, Domašnyj telekanal International, Izvestija, Peretz International, REN TV International a STS International, TNT International, FON Music, UMKA TV, Unknown Russia:
• Türksat 3A (42°E), freq. 11,012 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Türksat 6A (42°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA