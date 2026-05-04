Sky Italia oficiálně s 10 kanály WBD

Sky Italia oficiálně s 10 kanály WBDDNES! | redakce | tisk | názory
Společnosti Sky Italia a Warner Bros. Discovery (WBD) ohlásily uzavření dohody, díky které se velký počet stanic a obsahu skupiny WBD vrací do nabídky Sky v Itálii. Nová smlouva se týká návratu 10 bezplatných stanic a aplikace discovery+ a také širokého katalogu filmů Warner Bros. do nabídky Sky a NOW.
Ve čtvrtek 30. dubna 2026 se kanály WBD vrátily do Sky Italia. Tamní abonenti tak opět mohou sledovat stanice jako Nove, Discovery, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, Discovery Turbo, K2 a Frisbee. Programy jsou dostupné na satelitních přijímačích Sky Q a také na My Sky, Sky Stream a Sky Glass. Zároveň byly do nabídky zařazeny programy Cartoon Network, Boomerang a CNN International.
Od 14. května 2026 bude aplikace discovery+ dostupná na zařízeních Sky Q, Sky Stream a Sky Glass. Aplikace nabízí obsah discovery+ Originals a také sportovní obsah Eurosportu, včetně tenisového turnaje Roland Garros, cyklistické závody (Giro d'Italia, Tour de France, La Vuelta), zimní sporty, motoristické sporty (Le Mans, Formula E) a golf (PGA Tour).
technické parametry - Realtime HD, DMAX HD Italia, Food Network HD Italia, K2, Frisbee, Discovery Channel Italia HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,258 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Videoguard + Conax
technické parametry - Discovery Turbo Italia, Giallo HD, Nove HD, HGTV HD Italia:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,393 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Videoguard + Conax
zdroj: satkurier.pl