Pondělí, 4. května 2026, svátek má Květoslav

Sky Italia oficiálně s 10 kanály WBD

Společnosti Sky Italia a Warner Bros. Discovery (WBD) ohlásily uzavření dohody, díky které se velký počet stanic a obsahu skupiny WBD vrací do nabídky Sky v Itálii. Nová smlouva se týká návratu 10 bezplatných stanic a aplikace discovery+ a také širokého katalogu filmů Warner Bros. do nabídky Sky a NOW.

Ve čtvrtek 30. dubna 2026 se kanály WBD vrátily do Sky Italia. Tamní abonenti tak opět mohou sledovat stanice jako Nove, Discovery, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, Discovery Turbo, K2 a Frisbee. Programy jsou dostupné na satelitních přijímačích Sky Q a také na My Sky, Sky Stream a Sky Glass. Zároveň byly do nabídky zařazeny programy Cartoon Network, Boomerang a CNN International.

Od 14. května 2026 bude aplikace discovery+ dostupná na zařízeních Sky Q, Sky Stream a Sky Glass. Aplikace nabízí obsah discovery+ Originals a také sportovní obsah Eurosportu, včetně tenisového turnaje Roland Garros, cyklistické závody (Giro d'Italia, Tour de France, La Vuelta), zimní sporty, motoristické sporty (Le Mans, Formula E) a golf (PGA Tour).

technické parametry - Realtime HD, DMAX HD Italia, Food Network HD Italia, K2, Frisbee, Discovery Channel Italia HD:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,258 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Videoguard + Conax

technické parametry - Discovery Turbo Italia, Giallo HD, Nove HD, HGTV HD Italia:

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,393 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Videoguard + Conax

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (5/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Bilance
kanál CT2 20:00 Blázni ze stadiónu
21:30 Spravedlnost pro mou dceru
23:00 Babylon Berlín IV (11/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (7)
21:40 Specialisté (139)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (11)
21:30 Polda IV (12)
22:40 Kriminálka Kraj I (8)
kanál SEZNAM 20:10 Mé jméno je Nikdo
22:35 Nepřítel před branami
01:10 Profesionálové 5 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Svatá
21:55 Reportéri
22:25 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (1/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (4)
21:45 Svokra
22:35 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (4)
21:20 Smrt stopařek
23:05 Skutečné příběhy

