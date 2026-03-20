Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Bohatou a pestrou programovou nabídku si pro své diváky během nadcházejících velikonočních svátků připravila skupina Markíza na svých programech TV Markíza, TV Doma, TV Dajto, Markíza Krimi a Markíza Klasik.
Na Velký pátek 3.4.2026 ve 20:30 hodin uvede Markíza televizní premiéru napínavého thrilleru Konkláve (Conclave, 2025). Strhující drama z prostředí Vatikánu sleduje dramatické zákulisí volny nového papeže, kdy se za zavřenými dveřmi setkávají nejvlivnější kardinálové světa.
Na Bílou sobotu 4.4.2026 na 20:30 hodin TV Markíza chystá novou česko-slovenskou pohádku Zlatovláska (2025). Moderní filmové zpracování klasického pohádkového příběhu nabídne dobrodružnou cestu mladého královského sluha Jiříka, který se vydává hledat krásnou princeznu Zlatovlásku.
Nedělní večer ve stejném čase bude i po dobu velikonočních svátků patřit velkolepé taneční show Let's Dance.
Velikonoční pondělí bude patřit premiérové filmové zábavě hned dvakrát. V 17:10 hodin uvede TV Markíza dobrodružný animovaný film "Ako z divých vajec" (Out of the Nest, 2024). Dynamický rodinný příběh sleduje nečekané dobrodružství mladého hrdiny, který se vydává na odvážnou cestu, aby zachránil vzácné vejce královské ptačí rodiny a s nimi i budoucnost celého království. Večer ve 20:30 hodin přinese TV Markíza televizní premiéru české komedie Moře na dvoře (2025) režiséra Martina Horského.
Diváci TV Markíza se během Velikonoc mohou těšit i na další populární tituly pro celou rodinu, jako jsou Šmoulové 2 (pátek 3.4. v 08:50 hod.), premiéru dobrodružného filmu Rytíři zvěrokruhu: Počátek (pátek 3.4. v 10:50 hod.), Jack, zabiják obrů (pátek 3.4. o 14:45 hod.), Cesta na tajemný ostrov (pátek 3.4. o 17:10 hod.), Scooby-Doo a duch Labužník (sobota 4.4. v 6:55 hodin), Moderní Popelka (sobota 4.4. v 11:20 hod.), Kráska z Manhattanu (sobota 4.4. v 16:45 hod.), Space Jam (neděle 5.4. o 06:55 hod.), Angry Birds ve filmu (5.4. v 8:25), Zkáza zámku Herm (neděle 5.4. v 13:40 hod.), Bezva ženská na krku (neděle 5.4. v 16:45 hod.), Tom a Jerry: Kouzelný prsten (pondělí 6.4.2026 v 06:25 hod.), Čápi (pondělí 6.4. o 07:20 hod.), Králík Peter (pondělí 6.4. o 08:55 hod.), Medvěd Yogi (pondělí 6.4. o 10:40 hod.) či Asterix (pondělí 6.4. ve 12:15 hod.).
Televize Doma přinese během Velikonoc legendární příběhy plné lásky v seriálech Ptáci v trní (od čtvrtka 2.4. v 15:50 hod.) a Anna ze Zeleného domu (od čtvrtka 2.4. v 19:00 hod.).
Diváci stanice TV Dajto se mohou těšit na pořádnou velikonoční nadílku těch nejlepších, hvězdně obsazených akčních a dobrodružných filmů, jako například Světová válka Z (čtvrtek 2.4. ve 20:30 hod.), Muži v černém (pátek 3.4. ve 20:30 hodin), Útok na Bílý dům (sobota 4.4. ve 20:30 hod.), chybět nebude ani akční komedie Wasabi (neděle 5.4. ve 20:30 hod.) či oblíbený akční thriller Nezastavitelný (pondělí 6.4. ve 20:30 hodin) s Jasonem Stathamem v hlavní roli.
Během dne bude TV Dajto tradičně domovem té nejlepší zábavy díky oblíbeným komediálním seriálům Teorie velkého třesku, Přátelé, Dva a půl chlapa, 2 baby na mizině a sváteční atmosféru podpoří velikonoční epizody kultovních slovenských komediálních seriálů Horná Dolná a Susedia.
Stanice Markíza KRIMI nabízí i během Velikonoc nezměněnou programovou strukturu, která je plná špičkových kriminálních a detektivních seriálů. Sváteční podvečery divákům v 19:00 hodin. zpříjemni legendární NCIS - Námořní vyšetřovací úřad, který o víkendu vystřídají Bostonské vraždy.
Od pondělí do čtvrtka ve 20:55 hodin. přináší Markíza KRIMI úspěšný francouzský krimiseriál Komisařka Florence a od pátku do neděle ve stejné době pokračuje mimořádně oblíbený český krimiseriál Specialisté. Příznivce skutečných kriminálních případů potěší o víkendu ve 23:00 hodin. premiérová britská dokumentární série Zmizení a zabití (When Missing Turns to Murder).
Televize Markíza KLASIK přinese během svátků jara speciální program, který potěší zejména milovníky nestárnoucích televizních příběhů. Od pátku 3. dubna do neděle 6. dubna vždy ve 21:00 hodin. se diváci mohou těšit na velikonoční maratón legendárního rodinného seriálu Křeček v noční košili, který televize uvede postupně ve všech jeho šesti částech.
Kromě toho od úterý 31. března v 18:20. se na obrazovky Markíza KLASIK v remasterované HD kvalitě as nezapomenutelným slovenským dabingem Petra Rúfuse vrátí kultovní kriminální seriál Walker, texaský ranger. Legendární Chuck Norris jako nekompromisní ranger Cordell Walker v něm bojuje proti zločinu a chrání spravedlnost v Texasu. Seriál se stal ikonou televizní akční produkce 90. let a dodnes patří mezi nejoblíbenější tituly svého žánru.
zdroj: Markíza