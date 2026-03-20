Pátek, 20. března 2026, svátek má Světlana

Dokument Hitlerovy služebnice na Prima ZOOM

Role žen během vzestupu nacistického Německa a v průběhu války byla naprosto klíčová. Ženy měly v Německu důležité místo při výchově poslušných dcer a několik vlivných žen mělo přímý vliv na budování a vzestup německé říše - do jakých všech rolí je Hitler obsadil a byly ženy nakonec i aktivní na frontě?

Objevte role žen v nacistickém režimu s Prima ZOOM v dokumentu Hitlerovy služebnice. Stanice odvysílá 4 díly vždy ve čtvrtek od 20:00 hodin, reprízy každou neděli v 15:40 hodin. První díl odvysílá ve čtvrtek 26. března 2026.

Po bombardování Cách spojenečtí vojáci nacházeli těla mladých žen. Ženy měly v Německu důležité místo při výchově poslušných dcer a několik vlivných žen mělo přímý vliv na budování a vzestup německé říše. Po první světové válce dostaly ženy volební právo. Hitler však ženy chtěl osvobodit od feministické ideologie. Ženy měly především plodit děti a zapojit se do nenávistné kampaně proti Židům. Jejich mise šla shrnutou do hesla: Děti, kuchyně a víra. Kromě některých profesí dostaly během Hitlerovy vlády zákaz kouřit a pít alkohol.

K vytvoření mocné říše potřeboval Hitler ženy k plození dětí. Goebbelsova žena a matka sedmi dětí Magda suplovala matku celého Německa, protože Hitler manželku neměl. Filmařka Leni Riefenstahlová se stala Hitlerovou výhradní propagandistkou. Hitler sám se neoženil také kvůli tomu, aby si zachoval zdání dostupnosti pro mnohé své příznivkyně. Hitler však chtěl mít i pseudovůdkyni, která by ženy motivovala a oslovovala. Vdova Gertrud Scholtz-Klinková manžela ztratila v první světové válce a měla šest dětí, ideálně se tak hodila do čela nacistické organizace. Neměla však uvnitř strany žádný reálný vliv.
Do začátku války měli nacisté asi 13 milionů členek. Ženská nacistická organizace NSF se zaměřovala na německou mládež, mladým lidem se poskytovaly levné půjčky, konaly se hromadné svatby. Každý člen SS, který se chtěl oženit, musel získat souhlas Hitlera, a předložit řadu dokumentů. Nacistické nevěsty také musely absolvovat kurz, slíbit loajalitu Hitlerovi a naučit se vůdcovskou modlitbu.

Nacisté chtěli, aby se Němci množili jako králíci, protože po válce všude porodnost klesala a mnoho Němců ve válce zemřelo. Platil zákaz potratů a antikoncepce. Dětská psycholožka Jutta Rüdigerová vedla Svaz německých dívek, ale v rozhodování byla podřazena mužskému lídrovi Hitlerjugend. Dívky se vydávaly na tábory a kurzy, kde byly podrobeny ideologické indoktrinaci. Jejich osud byl předem daný, byly zodpovědné za přežití národa.

Po vypuknutí války se postoj k ženám proměnil. Ženy se najednou musely vrátit do práce. Jutta Rüdigerová měla na starost miliony takových pracovnic. Po neúspěšných válečných misích nabrala kampaň na nábor žen na obrátkách. Ženy nakonec byly povolávány i na frontu, dostávaly zbraně pro případnou obranu vlasti. Hitler nakonec uvažoval i o povolení bigamie, vojáci byly pobízeni, aby při návratu z fronty zplodili co nejvíc dětí.

Před zajetím a porážkou si Magda Goebbelsová zvolila smrt. Všechny děti kromě nejstaršího otrávili a pak se zabili. Spojenci, převážně Rusové, při dobývání Německa miliony Němek znásilnili. Po válce zase postavily Německo na nohy válečné vdovy a bývalé vojákyně.

Ženy tedy nehráli jen marginální roli, ale byly součástí nacistického mechanismu - od sekretářek přes propagandistky, po ženy v ozbrojených složkách či v systému koncentračních táborů. Dokument se přitom snaží vyvrátit mýtus o „pasivních“ ženách v nacistickém Německu a ukazuje jejich aktivní zapojení a odpovědnost za celkové dění režimu

Jednotlivé epizody se zaměřují na různé stránky ženské účasti v nacistickém Německu:

Manželky a matky (26. 3.) - ženy obklopující Hitlera a jejich role jako ideál „árijské ženy“
Ďáblové v sukních (2. 4.) - ženy, které se staly aktivními a často brutálními vykonavatelkami nacistické ideologie
Šelmy a naivky (9. 4.) - ženy, které ovlivnily mladého Hitlera nebo se snažily být jeho mentorkami ve společnosti
Hitlerovy milenky (16. 4.) - vztahy a milostné aféry, které Hitler měl, a osudy těchto žen

zdroj: FTV Prima

