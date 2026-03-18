CANAL+ uvádí seriál vlastní tvorby Hvězdná hodina vrahů
Historicko-kriminální minisérie podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů se odehrává na jaře 1945 v Praze. Město je stále okupováno německými vojsky, ale s koncem války se očekává příchod osvobozeneckých armád.
Český vrchní inspektor Beran (Karel Dobrý) a jeho asistent Morava (Jonas Nay) pátrají po sériovém vrahovi. Během vyšetřování je každý Moravův krok sledován gestapákem Bubackem (Nicholas Ofczarek). Buback má za úkol podávat zprávy svému nacistickému nadřízenému Meckerlemu (Devid Striesow) o tom, jak úzce je pražská policie propojena s českým odbojovým hnutím. Když do Prahy dorazí sovětská vojska, v ozbrojeném povstání proti okupantům se i ti nejnevinnější stávají vrahy.
Seriál režiséra Christophera Schiera vypráví hluboké podobenství o mechanismech násilí, nenávisti a vražd a jejich náboženském a nacionalistickém ospravedlnění. Čtyřdílná minisérie (4× 45 min) v německo-rakouské koprodukci vznikla pod značkou CANAL+ Original - Rakousko.
Premiéra: 3. dubna 2026 CANAL+ Action 20:05, CANAL+ ČR, Slovensko
Synopse:
Praha se nachází v rozbouřených měsících německé okupace. Český inspektor Beran a jeho asistent Morava stojí před nelehkým úkolem - mají vyřešit vraždu vdovy po německém generálovi, a to za pomoci vrchního kriminálního inspektora gestapa Bubacka. Jakou roli však Buback skutečně hraje? Není to jen informátor, jehož úkolem není vyřešit vraždu, ale zjistit, jak hluboce je pražská kriminálka zapojena do odboje proti okupantům?
Mezitím vrah - psychopatický sériový pachatel, který nedělá rozdíl mezi německými a českými oběťmi - udeří znovu. Když se pak v květnu 1945 rozpoutá ozbrojené povstání proti okupačním silám, nejde už jen o dopadení vraha, ale o hlubší otázky viny a vykoupení, pachatelů a obětí, pomsty a odplaty.
Synopse jednotlivých epizod
Epizoda 1
Praha, 1945: Případ vraždy vdovy po německém generálovi přebírá český vyšetřovatel Jan Morava, který je pod neustálým dohledem vrchního kriminálního inspektora gestapa Bubacka. Když jsou Morava a Jitka, sekretářka z pražského policejního ředitelství, nuceni strávit noc v protileteckém krytu, sblíží se a hluboce se do sebe zamilují. Právě v tu chvíli dojde k další vraždě. Tentokrát je obětí Češka, ale způsob provedení odpovídá stejnému vzorci jako u důstojníkovy vdovy - i této oběti vrah vyjmul srdce. Morava a Buback si uvědomují, že mají co do činění se sériovým vrahem.
Epizoda 2
Vyšetřování komplikují rostoucí politické nepokoje v Praze, které vrcholí razií gestapa na českém policejním ředitelství. Zatímco se Buback seznamuje s charismatickou herečkou Marleen Baumannovou, Jitka a Morava se zasnoubí. Následuje zásadní průlom: vyšetřovatelé zjistí, že sériový vrah si své oběti vybírá na hřbitově. Aby ho dopadli, spustí riskantní operaci. Jitka a Marleen se s cílem nalákat vraha do pasti vydávají za truchlící vdovy.
Epizoda 3
Jitka je během riskantní operace vážně zraněna. Bubackovi se mezitím podaří zjistit vrahovo jméno - Antonín Rypl. Policie prohledá Ryplův byt, ale najde jen stopy po útěku. Když gestapo odzbrojí českou policii, zdá se hon na Rypla téměř nemožný. Morava a Buback se však odmítají vzdát, a když to vypadá, že jsou mu na stopě, náhle vypukne Pražské povstání. Uprostřed chaosu spěchá Morava k budově rozhlasu, aby podpořil české policisty.
Epizoda 4
Zatímco u obleženého rozhlasu zuří přestřelka mezi českými policisty a vojáky SS, Morava se pokouší vyjednat příměří. Ryplovi se díky tomu, že předstírá vlastní smrt a přebírá identitu mrtvých mužů, opakovaně daří mizet. Buback odvádí Marleen do bezpečí Jitčina bytu. Jakmile Morava Ryplovu lest prokoukne, spěchá do bytu za Jitkou. Rypl a jeho skupina tam však už Bubacka a Marleen zajali. Strhne se závěrečná přestřelka.
Hvězdná hodina vrahů (Sternstunde der Mörder / Final Hours)
Minisérie: 4× 45 min
Scénář: Klaus Burck, Florian Plumeyer podle stejnojmenného románu Pavla Kohouta
Režie: Christopher Schier
Hrají: Nicholas Ofczarek (Průsmyk, Kafka), Jonas Nay (Tatér z Osvětimi, Deutschland 83-89), Karel Dobrý (Mission: Impossible), Diana Dulínková (Dvě slova jako klíč, Džob), Gerhard Liebmann (Eismayer), Jeanette Hain (Nikdy neodvracej zrak), Devid Striesow (Na západní frontě klid)
Produkce: CANAL+ Rakousko, Zeitgeist Filmproduktion, ARD Degeto, NDR, Servus TV v minoritní koprodukci s Bravado Equity a Českou televizí.
Světová premiéra: CANAL+ Rakousko únor 2026, CANAL+ Benelux, Maďarsko, Rumunsko 2026
Literární rukopis Pavla Kohouta
Seriál vychází z románu Hvězdná hodina vrahů (Sternstunde der Mörder, Final Hours) Pavla Kohouta, jednoho z mezinárodně nejvýznamnějších českých spisovatelů a dramatiků 20. století. Kohout se narodil roku 1928 v Praze a patří k formujícím literárním hlasům střední Evropy. Jako angažovaný autor se aktivně podílel na pražském jaru 1968. Byl aktivním disidentem a zakládajícím členem Charty 77. Poté co byl vyloučen z komunistické strany a více než dvě desetiletí cenzurován, byl nakonec roku 1979 zbaven občanství. Od roku 1980 je rakouským občanem. Mezi jeho nejznámější díla patří mimo jiné Katyně (1978), Kde je zakopán pes (1987) a Hvězdná hodina vrahů (1995). Za své literární dílo získal řadu ocenění, včetně Rakouského čestného kříže za vědu a umění a Velkého spolkového záslužného kříže Spolkové republiky Německo. Jeho autobiografie Můj skvělý život s Hitlerem, Stalinem a Havlem vyšla v roce 2010 a přestavuje osobní i literární bilanci autora, jehož život i tvorba jsou úzce spjaty s dramatickými dějinami 20. století ve střední Evropě.
zdroj: CANAL+