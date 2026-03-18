Středa, 18. března 2026, svátek má Eduard

Dokument Řepka: Hříšník na Oneplay

Na Oneplay přichází silný a otevřený dokument Řepka: Hříšník, který vás vezme přímo do života jedné z nejvýraznějších osobností českého fotbalu. Tři roky natáčení přinášejí syrový, upřímný a místy až bolestně pravdivý pohled na Tomáše Řepku, muže, který se nebál říct věci tak, jak jsou.

Film režiséra Petra Větrovského ukazuje nejen známého fotbalového rebela, ale především člověka z masa a kostí. Řepka se před kamerou otevírá bez přetvářky. Přiznává chyby, vrací se k těžkým momentům a mluví i o věcech, které dlouho zůstávaly skryté. „Řekl jsem věci, které neví ani moje máma... několikrát jsem brečel,“ říká ve filmu.

▲ Dokument Řepka: Hříšník nabízí Oneplay (foto: Oneplay/TV Nova)

Dokument začíná velmi osobně - u jeho rodiny. Maminka vzpomíná na těhotenství i složité začátky, kdy jejich situace nebyla jednoduchá a bylo na ně nahlíženo skrze prsty. Ve filmu promlouvají také jeho blízcí, kamarádi i bývalí spoluhráči. Společně skládají obraz života plného velkých vítězství i tvrdých pádů.

Řepka otevřeně mluví o svých průšvizích a přiznává, co by dnes udělal jinak. Jedním z nejsilnějších momentů je setkání s kameramanem, se kterým měl v minulosti konflikt. Po sedmnácti letech přichází upřímná omluva, která ukazuje jeho lidskou stránku.

Velký prostor dostává i jeho vztah s Kateřinou Kristelovou. Společně popisují jejich začátky, tlak médií i těžké chvíle, které spolu zvládli. Nechybí ani silné okamžiky před nástupem do vězení, kdy poprvé ukázal nejistotu a strach.

Řepka: Hříšník není jen o fotbale. Je to silný příběh o chybách, lítosti, odvaze i naději. O životě, který nebyl vždy jednoduchý, ale o to víc je skutečný.

zdroj: Nova

Přečtěte si také

Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Heidi Janků
21:35 Zátopek
kanál CT2 20:00 Modrá krev
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (5/12)
21:30 Na ulici v závislosti
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (3)
22:05 Survivor Česko & Slovensko V (11)
23:25 Kriminálka Vegas (8)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (89)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (4)
21:25 Lajna (7,8)
22:25 Dnes já, zítra ty!
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Meaux
22:05 Vysnívaný život iných
23:46 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Geniálne rastliny (1/2)
21:00 Nečakané tragédie
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:00 Utajený šéf II.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Klapzubova jedenáctka (3)
20:50 Klapzubova jedenáctka (4)
21:25 Vezmeš si mě?

