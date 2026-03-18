Dokument Řepka: Hříšník na Oneplay

Na Oneplay přichází silný a otevřený dokument Řepka: Hříšník, který vás vezme přímo do života jedné z nejvýraznějších osobností českého fotbalu. Tři roky natáčení přinášejí syrový, upřímný a místy až bolestně pravdivý pohled na Tomáše Řepku, muže, který se nebál říct věci tak, jak jsou.
Film režiséra Petra Větrovského ukazuje nejen známého fotbalového rebela, ale především člověka z masa a kostí. Řepka se před kamerou otevírá bez přetvářky. Přiznává chyby, vrací se k těžkým momentům a mluví i o věcech, které dlouho zůstávaly skryté. „Řekl jsem věci, které neví ani moje máma... několikrát jsem brečel,“ říká ve filmu.
Dokument začíná velmi osobně - u jeho rodiny. Maminka vzpomíná na těhotenství i složité začátky, kdy jejich situace nebyla jednoduchá a bylo na ně nahlíženo skrze prsty. Ve filmu promlouvají také jeho blízcí, kamarádi i bývalí spoluhráči. Společně skládají obraz života plného velkých vítězství i tvrdých pádů.
Řepka otevřeně mluví o svých průšvizích a přiznává, co by dnes udělal jinak. Jedním z nejsilnějších momentů je setkání s kameramanem, se kterým měl v minulosti konflikt. Po sedmnácti letech přichází upřímná omluva, která ukazuje jeho lidskou stránku.
Velký prostor dostává i jeho vztah s Kateřinou Kristelovou. Společně popisují jejich začátky, tlak médií i těžké chvíle, které spolu zvládli. Nechybí ani silné okamžiky před nástupem do vězení, kdy poprvé ukázal nejistotu a strach.
Řepka: Hříšník není jen o fotbale. Je to silný příběh o chybách, lítosti, odvaze i naději. O životě, který nebyl vždy jednoduchý, ale o to víc je skutečný.
zdroj: Nova