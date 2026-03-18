Španělsko: Mediaset zakazuje přetáčení pořadů
Nové restrikce zavádí mediální skupina Mediaset ve Španělsku. Od provozovatelů placených televizních platforem typu IPTV a OTT vyžaduje, aby její pořady nebylo možné přetáčet.
Opatření, o kterém informoval deník El Pais, se dotýká tamních operátorů jako jsou Movistar Plus, Orange TV a Vodafone TV. Provozovatelé televizních služeb musí zamezit přetáčení pořadů jak u pořadů z televizních archivů, tak i pořady, které se ještě vysílají a divák je sleduje s časovým posunem.
Omezení je zavedeno s cílem zabránit uživatelům v přetáčení nejenom pořadů ale i reklam, které jsou často jediným či hlavním příjmem provozovatelů televizních stanic.
Podobné omezení zavedla v Česku televizní skupina Prima, na Slovensku Markíza i JOJ.
zdroj: Advanced television