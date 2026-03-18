Středa, 18. března 2026, svátek má Eduard

Španělsko: Mediaset zakazuje přetáčení pořadů

Nové restrikce zavádí mediální skupina Mediaset ve Španělsku. Od provozovatelů placených televizních platforem typu IPTV a OTT vyžaduje, aby její pořady nebylo možné přetáčet.

Opatření, o kterém informoval deník El Pais, se dotýká tamních operátorů jako jsou Movistar Plus, Orange TV a Vodafone TV. Provozovatelé televizních služeb musí zamezit přetáčení pořadů jak u pořadů z televizních archivů, tak i pořady, které se ještě vysílají a divák je sleduje s časovým posunem.

Omezení je zavedeno s cílem zabránit uživatelům v přetáčení nejenom pořadů ale i reklam, které jsou často jediným či hlavním příjmem provozovatelů televizních stanic.

Podobné omezení zavedla v Česku televizní skupina Prima, na Slovensku Markíza i JOJ.

zdroj: Advanced television

Vybrané články
Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
