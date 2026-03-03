Quantcast
Úterý, 3. března 2026

Paramount získal Warner Bros. Discovery

Společnosti Paramount Skydance Corporation a Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) uzavřely definitivní dohodu o fúzi, v jejímž rámci Paramount získá WBD a vytvoří tak přední globální mediální a zábavní společnost zaměřenou na rozšiřování možnosti spotřebitelů a podporu kreativních talentů po celém světě.

Podle podmínek dohody zaplatí Paramount 31,00 USD za akcii v hotovosti za všechny nesplacené akcie WBD. Transakci jednomyslně schválily představenstva obou společností a očekává se, že bude uzavřena ve 3. čtvrtletí roku 2026, za předpokladu splnění obvyklých podmínek uzavření, včetně schválení regulačními orgány a schválení akcionáři WBD, přičemž hlasování se očekává začátkem jara 2026. V případě, že transakce nebude uzavřena do 30. září 2026, obdrží akcionáři WBD „ticking fee“ ve výši 0,25 USD za akcii za každé čtvrtletí (měřeno denně) až do uzavření transakce.

Fúze otevírá inovativní a poutavé příležitosti k vyprávění příběhů napříč nejlepšími filmovými a televizními studii, streamovacími a lineárními platformami kombinované společnosti. Společnosti Paramount a WBD společně poskytnou spotřebitelům větší výběr prostřednictvím svých předních streamovacích platforem s výjimečným portfoliem duševního vlastnictví, které vytvořilo populární franšízy jako Hra o trůny, Mission Impossible, Harry Potter, Top Gun, DC Universe a SpongeBob SquarePants.

Sloučená společnost zachová obě studia. Každý rok chce vyrobit v každém studiu 15 celovečerních filmů. Dále chce kombinovaná firma vytvořit přední platformu pro přímé vysílání spotřebitelům s lepším dosahem, zapojením a monetizačními možnostmi, což umožní společnosti zvýšit konkurenci a zároveň urychlit růst počtu předplatitelů.

Každý film bude uveden do kin globálně s minimálně 45denním časovým horizontem, než bude k dispozici na placené VOD platformě. Obě studia budou i nadále podporovat dynamický ekosystém třetích stran licencování svých filmů a pořadů na vlastních i třetích platformách a zároveň zůstanou aktivními nákupci obsahu od třetích studií a nezávislých producentů.

Spojení Paramount+, HBO Max a Pluto vytváří vysoce konkurenční podnikání v oblasti přímého prodeje spotřebitelům, které rozšiřuje jak výběr spotřebitelů, tak i příležitosti pro kreativní talenty a pracovní sílu.

Sfúzovaná firma bude silnější i v lineárním vysílání. Portfolio provozovatele zahrnuje zábavu, sport a zpravodajství.

Sloučená firma bude působit ve více než 200 zemích a teritoriích, včetně kabelových a volně dostupných sítí. Provozovateli to umožní poskytovat příběhy světové úrovně, včetně místní produkce.

