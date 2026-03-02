BIG PETE: Petr Čech v nové exkluzivní sérii CANAL+ a Livesportu

BIG PETE: Petr Čech v nové exkluzivní sérii CANAL+ a LivesportuDNES! | redakce | tisk | názory
CANAL+ v koprodukci se společností Livesport představuje exkluzivní sérii rozhovorů Big Pete. V roli autora i moderátora se divákům představí česká brankářská legenda Petr Čech, která spolu se svými hosty nabídne autentický pohled do zákulisí vrcholového fotbalu.
Premiéra se uskuteční 2. března ve 20:00 na CANAL+ Sport a na streamovací platformě CANAL+. Livesport to nejzajímavější ze série Big Pete na svém globálním youtubovém kanálu https://www.youtube.com/@Flashscoreofficial.
První epizoda přináší rozhovor Petra Čecha s dlouholetým spoluhráčem z Chelsea, kapitánem Blues Johnem Terrym. Společně se vracejí k mimořádně úspěšným sezonám londýnského klubu, k triumfům i náročným kariérním momentům a otevřeně mluví o mediálním tlaku spojeném se špičkovým fotbalem. V dalších z celkem 12 dílů vystoupí někdejší obránce Arsenalu i Chelsea Ashley Cole, bývalý hráč Arsenalu z týmu „neporazitelných“ ročníku 2003/2004 Robert Pirès nebo legendární útočníci Emile Heskey a Aaron Lennon.
Série Big Pete ukazuje Petra Čecha ve zcela nové roli. Výrazné osobnosti světového fotbalu se před českým rekordmanem v počtu čistých kont v Premier League nevídaně otevírají. S Petrem řeší společné zážitky nebo nabízejí pohled na vývoj fotbalu v posledních dvou dekádách. CANAL+ rozšiřuje nabídku prémiového sportovního obsahu o nový autorský projekt kombinující otevřené zpovědi a archivní záběry z Premier League,“ říká Jiří Hošek, výkonný producent projektu za CANAL+ v České republice a na Slovensku.
S Petrem Čechem jsme formát nového podcastu s hvězdami Premier League probírali již před třemi roky. Až na podzim 2025 se však díky partnerství se společností CANAL+ podařilo celý koncept dotáhnout do finální fáze. Spolu s Petrem a scenáristou Karlem Häringem jsme nakonec původní ideu rozšířili. Rozhodli jsme se pracovat nejen s nejlepšími fotbalovými momenty Petra Čecha a jeho hostů, ale v rámci jednotlivých rozhovorů a také prostřednictvím zajímavých vizualizací dat a statistik zmínit také řadu důležitých témat, která se jich a jejich profesionální kariéry přímo týkala. Cílem je nahlédnout za oponu velké fotbalové show, zdůraznit důležitá fakta a přinést inspiraci aktivním sportovcům i fanouškům nejpopulárnější hry na světě,“ doplňuje výkonný producent projektu a šéf globálního obsahu v Livesportu Alan Záruba.
The Big Pete (2 řady, 6× 30 minut)
Premiéra v ČR a na Slovensku: 2. března
CANAL+ Sport: 2. března ve 20:00
Streamovací platforma CANAL+ VOD - 2. března první dva díly, pravidelně další epizody.
Premiéra v roce 2026: CANAL+ Francie, Polsko, Myanmar, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko a Maďarsko.
Globální premiéra na youtubovém kanálu Flashscore: 4. března. Každý týden budou dostupné dva osmiminutové díly z aktuální epizody.
zdroj: CANAL+