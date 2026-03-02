Březen rozproudí derby horečku napříč Primou i celou republikou

Březen rozproudí derby horečku napříč Primou i celou republikouDNES! | redakce | tisk | názory
Začátek března se minimálně na Primě ponese ve sportovním duchu. A půjde konkrétně o fotbal. Program totiž hodlá potěšit právě fotbalové fanoušky, a to dvou největších pražských rivalů.
Hned v pondělí 2. března se od 21.15 na Prima COOL představí v premiéře čtyřdílná dokumentární série věnovaná fotbalové Spartě Praha a její cestě do UEFA Champions League s názvem Up&Down: Sparta Praha v Lize mistrů.
Následující sobotu, tedy 7. 3., v předvečer skutečného ligového derby, hraného tentokrát v pražském Edenu, pak hlavní kanál Prima představí ve 20.15 v televizní premiéře úspěšnou českou komedii Petra Kolečka a Vladimíra Skórky Kouzlo derby.
Letos má derby tři dějství
To první začíná už v pondělí 2. 3. 2026 na stanici Prima COOL, kde vždy v pondělí a v úterý od 21.15 budou diváci moci nahlédnout do zákulisí jednoho z nejvýznamnějších a nejstarších fotbalových klubů v Česku. Čtyřdílná série Up&Down: Sparta Praha v Lize mistrů, věnovaná fotbalové Spartě Praha a její cestě do UEFA Champions League, tedy nejprestižnější evropské klubové soutěže, sleduje klub „zevnitř“ - od tréninků přes kvalifikační souboje až po samotné zápasy a atmosféru v kabině i mimo hřiště.
Dokument přitom ukazuje návrat Sparty do Ligy mistrů po dlouhých devatenácti letech, což bylo významné pro klub i fanoušky. Přináší záběry z tréninků, příprav, zápasů i zákulisí - včetně emocí a reakcí hráčů i realizačního týmu. Ukazuje mnoho momentů, které fanoušci běžně nevidí (kabina, příprava, cestování), a to bez příkras. Vše se totiž natáčelo v reálném čase během sezony, bez dopředu napsaného scénáře. Celý příběh tak má syrový a velmi emotivní nádech.
Na „druhé dějství“ se mohou diváci těšit v sobotu 7. 3. 2026, ve 20.15 se totiž na hlavním kanále Prima představí česká komedie Kouzlo derby. Jeden zápas, tisíce emocí - přesně tak by se dal popsat film Petra Kolečka a Vladimíra Skórky o fotbale, který se zaměřuje na největší rivalitu v českém sportu, derby pražských „S“: Sparta vs. Slavia. Nejde však o pouhý záznam jednoho zápasu, ale o hlubší pohled na derby jako společenský, historický a emocionální fenomén, který přesahuje samotný fotbal. Film zkoumá, proč má souboj pražských „S“ tak výjimečné postavení, jak ovlivňuje hráče, trenéry i fanoušky a proč dokáže rozdělovat rodiny, města i celé generace.
První klapka filmu padla loni v květnu. Štáb se pohyboval na mnoha lokacích v Praze, kde postupně rozehrával jednotlivé osudy, a na závěr se pro vyvrcholení filmu přesunul přímo na stadion fotbalové Sparty na Letné. Zde se kromě herců zapojilo do příprav filmu více než 2000 komparzistů, kteří pomohli vytvořit potřebnou fotbalovou atmosféru.
Vyvrcholením pak bude třetí dějství, kdy fanoušci zažijí pražské derby naživo v Edenu.
zdroj: FTV Prima