Březen na Netflixu: Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž či Dinosauři
Březnové novinky na Netflixu slibují napětí, humor a velká dobrodružství. Tommy Shelby se vrací zachránit rodinu i národ ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, zatímco Luffy a Slamáci vyplouvají za pokladem v druhé řadě seriálu ONE PIECE.
Připravte se i na salvy smíchu v comedy special Jeff Ross: Vem si banán na cestu. Prozkoumejte prehistorické světy s velkolepým dokumentem Dinosauři a ponořte se do drsného pátrání, které přináší dokument Vrah z TikToku.
V sedmé řadě se také vrací seriál Virgin River a určitě si nenechte ujít seriál Vladimir o zamilované profesorce angličtiny. Pro děti je tu kouzelný svět Gábinina kouzelného domku: 13. řada. V živém vysílání se vrací na pódium kultovní skupina BTS v BTS comeback naživo - Arirang. Z licencované tvorby si nenechte ujít český film Zrození Alchymistky a dojemný příběh českého filmu Dream Team.
Seriálové novinky
Březen na Netflixu je plný seriálových novinek, které vás vtáhnou do různých světů. Profesorka angličtiny se zblázní do nového kolegy v seriálu Vladimir. V druhé řadě akčního seriálu ONE PIECE vyplují Luffy a Slamáci k legendárnímu Velkému pásu. Potěší i návrat Virgin River: 7. řada, kde Mel a Jack touží po adopci.
Nepovedený vtípek a návrat dávné lásky převrátí život Amerie v seriálu Škola zlomených srdcí: 3. řada. Drama Té noci o matce zapletené do vraždy a převratné změny v seriálu První holka: 4. řada nabídnou napětí, stejně jako hororový seriál Stane se něco hrozně špatného, sledující nevěstu a ženicha v týdnu před jejich nešťastnou svatbou. A podle knižní předlohy Joa Nesboho se do vyšetřování rituálních vražd pustí Harry Hole.
Filmové novinky
Filmové premiéry na Netflixu v březnu nabízejí napětí, akci i dojemné příběhy. Závěrečná kapitola trilogie přináší Řeč ulice 3, kde bratři Traoréovi sklízejí, co zaseli.
Na lavičce v parku se spřátelí Dva neznámí z parku a v akčním filmu Válečné monstrum se jednotka postaví obrovskému vražednému stroji z jiného světa. Tommy Shelby se vrací zachránit rodinu i národ ve velkofilmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž. Tři bratři se pak sejdou v Třiapadesát neděl, kde se na povrch vyplaví dávná řevnivost.
Dokumenty na Netflixu
Ponořte se do prehistorie s velkolepým dokumentárním seriálem Dinosauři, který se zabývá 165 miliony let existence dinosaurů na Zemi. Napětí nabídne Vrah z TikToku, dokument o pátrání po zmizelé cestovatelce, a Louis Theroux: V nitru manosféry přinese nefiltrovaný pohled do rostoucí sítě vyznavačů extrémní maskulinity.
Poučný Detox od plastů sleduje páry, které se vyhýbají mikroplastům v naději na početí. Dále se můžete těšit na otevřený dokument Vzestup Red Hot Chili Peppers: Náš brácha Hillel a životní příběh basketbalisty Lamara Odoma v Neslýchané: Smrt a život Lamara Odoma.
Pro nejmenší diváky
Pro naše nejmenší diváky a celou rodinu má Netflix v březnu kouzelnou nabídku! V seriálu Gábinin kouzelný domek: 13. řada se Gábi a její kamarádi poprvé letí přes vílí říši. S rozvernými, milými a zvídavými kamarády ze Sesame Street: 2. svazek děti pořádně popustí uzdu své fantazii. A v Jednorožčí akademii: Odhalená tajemství se Sophia a její kamarádi vydávají na vzrušující výpravu za odhalením tajemství Ostrova jednorožců.
Comedy Special
Jeff Ross: Vem si banán na cestu
Legendární komik Jeff Ross si ve svém debutu na Broadwayi užívá záři reflektorů a publikum oslní milým a vtipným vystoupením.
Netflix živě
Březen na Netflixu je plný exkluzivních live akcí. Největší herecké hvězdy rozzáří červený koberec i jeviště na 32. ročníku The Actor Awards: Předávání cen SAG-AFTRA. Kultovní skupina BTS se vrací na pódium, aby živě předvedla své legendární hity a představila zbrusu nové skladby v BTS comeback naživo - Arirang. Sezóna nejvyšší americké baseballové ligy začíná na Netflixu utkáním Zahajovací večer MLB: Yankees vs. Giants.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Netflix v březnu rozšiřuje svou nabídku o oblíbené filmové tituly. Mladá Newyorčanka hledá inspiraci v kuchařských dobrodružstvích filmu Julie a Julia. Český film Zrození Alchymistky představí zvídavou osiřelou dívku na kouzelnické akademii. Český snímek Dream Team sleduje otce, který vytvoří tým basketbalistů s falešným postižením. A detektiv z New Yorku vyšetřuje záhadná úmrtí v Ospalá díra.
zdroj: Netflix