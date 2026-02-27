Konec hudebních kanálů Thats TV

Konec hudebních kanálů Thats TVDNES! | redakce | tisk | názory
Špatná zpráva pro fanoušky hudebních stanic. Za několik hodin budou uzavřeny bezplatné britské hudební televize známé pod značkou That's TV, které bylo možné přijímat ze satelitu Astra.
Provozovatel sítě stanic That's TV se rozhodl zavřít tři ze svých šesti programů. O půlnoci z 28.2.2026 na 1.3.2026 skončí bez náhrady televizní stanice That's 80s, That's Oldies a That's Melody. Stanice se zaměřovaly na videoklipy z 80. let a starší hudební produkci. Vysílání bylo šířeno FTA přes britský paprsek satelitu Astra 2F. Příjmové podmínky ve střední Evropě byly proto rozdílné podle místa příjmu. Pro sledování stanic byla nutná parabola o větším rozměru.
Z portfolia stanic That's TV od března zůstanou v provozu všeobecně zaměřené programy That's TV, That's TV2 a That's TV3, které doposud vysílaly vedle starších seriálů také videoklipy. Zatím není zřejmé, zda se změní jejich obsah v souvislosti s koncem hudebních stanic.
Konec klipových stanic That's TV je další ranou pro hudební fanoušky. Na konci roku 2025 skončily hudební televize MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV, MTV Live) a Nick Music. Na trhu se ale objevily jiné mezinárodní programy pod značkou Music Box, které provozuje česká společnost Music Box Television. Stanice se postupně dostávají do nabídek jednotlivých televizních operátorů v Česku a na Slovensku.
technické parametry - That's 80s, That's Oldies a That's Melody (tyto 3 stanice skončí k 28.2.2026), dále That's TV, That's TV2, That's TV3:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA