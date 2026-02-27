Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 27. února 2026, svátek má Alexandr

Konec hudebních kanálů Thats TV

DNES! | redakce | tisk | názory

Špatná zpráva pro fanoušky hudebních stanic. Za několik hodin budou uzavřeny bezplatné britské hudební televize známé pod značkou That's TV, které bylo možné přijímat ze satelitu Astra.

Provozovatel sítě stanic That's TV se rozhodl zavřít tři ze svých šesti programů. O půlnoci z 28.2.2026 na 1.3.2026 skončí bez náhrady televizní stanice That's 80s, That's Oldies a That's Melody. Stanice se zaměřovaly na videoklipy z 80. let a starší hudební produkci. Vysílání bylo šířeno FTA přes britský paprsek satelitu Astra 2F. Příjmové podmínky ve střední Evropě byly proto rozdílné podle místa příjmu. Pro sledování stanic byla nutná parabola o větším rozměru.

That
▲ That's 80s se v sobotu rozloučí se svými diváky. Ilustrační foto - záběr z příjmu

Z portfolia stanic That's TV od března zůstanou v provozu všeobecně zaměřené programy That's TV, That's TV2 a That's TV3, které doposud vysílaly vedle starších seriálů také videoklipy. Zatím není zřejmé, zda se změní jejich obsah v souvislosti s koncem hudebních stanic.

Konec klipových stanic That's TV je další ranou pro hudební fanoušky. Na konci roku 2025 skončily hudební televize MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV, MTV Live) a Nick Music. Na trhu se ale objevily jiné mezinárodní programy pod značkou Music Box, které provozuje česká společnost Music Box Television. Stanice se postupně dostávají do nabídek jednotlivých televizních operátorů v Česku a na Slovensku.

technické parametry - That's 80s, That's Oldies a That's Melody (tyto 3 stanice skončí k 28.2.2026), dále That's TV, That's TV2, That's TV3:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot XIII
kanál CT2 20:00 Sbohem, příteli
22:00 Prometheus
00:00 Táta nebo milenec?
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock (1)
20:55 Sex O´Clock (2)
21:45 Labyrint: Útěk
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Taková malá bestie
22:10 Osudová přítažlivost
00:45 Profesionálové (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (4, 5)
22:00 Justýna (6)
00:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Táto krajina nie je pre starých
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Čas na svadbu
23:55 Partička
00:45 Horná Dolná IX. (2)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Případ mrtvých spolužáků
22:10 Medicopter 117 (30)
23:10 Medicopter 117 (31)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook