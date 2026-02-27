Netflix odmítl zvýšit nabídku za převzetí Warner Bros.DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) stále hledá svého nového majitele. A Netflix se jím pravděpodobně nestane. Společnost Netflix oznámila, že odmítla zvýšit svoji nabídku za převzetí WBD.
Představenstvo společnosti WBD rozhodlo, že nejnovější návrh společnosti Paramount Skydance (PSKY) představuje "nadstandardní návrh" podle podmínek stávající dohody o fúzi mezi WBD a Netflixem.
Transakce, kterou jsme vyjednali, by vytvořila hodnotu pro akcionáře s jasnou cestou ke schválení regulačními orgány. Vždy jsme však byli disciplinovaní a za cenu požadovanou za cenu odpovídající nejnovější nabídce společnosti Paramount Skydance již není dohoda finančně atraktivní, takže odmítáme dorovnat nabídku společnosti Paramount Skydance," uvedli ve svém prohlášení generální ředitelé Netflixu Ted Sarandos a Greg Peters.
Warner Bros. je organizace světové úrovně a chceme poděkovat Davidu Zaslavovi, Gunnarovi Wiedenfelsovi, Bruce Campbellovi, Bradu Singerovi a představenstvu WBD za vedení spravedlivého a důsledného procesu. Věříme, že bychom byli silnými správci ikonických značek Warner Bros. a že naše dohoda by posílila zábavní průmysl a zachovala a vytvořila více produkčních pracovních míst v USA. Tato transakce však byla vždy „přátelskou“ za správnou cenu, nikoli „nezbytnou“ za každou cenu," sdělili ředitelé Netflixu.
Netflix dále uvedl, že letos investuje zhruba 20 miliard dolarů do kvalitních filmů a seriálů.