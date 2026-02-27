Ve středu výluka vysílače Praha - město

Quantcast
Na středu 4. března 2026 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Praha - Žižkov (Mahlerovy sady). Během odstávky vysílače nebude z něj možné přijímat DVB-T2 a DAB multiplexy a rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM.

Od 6:00 do 15:00 hodin se vysílač na pražském Žižkově odmlčí s televizními multiplexy. Nebude možné přijímat DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a dále celoplošný multiplex 22 a multiplex 23 a regionální sítě R12 a RS4 s televizními a rozhlasovými programy privátních vysílatelů.

Ve stejný den od 12:30 do 14:30 hodin nebudou z vysílače šířeny ani rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM - jmenovitě ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, Rádio Impuls, Frekvence 1, Hitrádio City, ČRo Plus a také celoplošné DAB multiplexy - Českého rozhlasu, DAB mux B a regionální DAB síť R15.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

