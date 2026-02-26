HBO natočí pátou a poslední řadu kritikou oceňovaného seriálu Sektor

HBO natočí pátou a poslední řadu kritikou oceňovaného seriálu SektorDNES! | redakce | tisk | názory
HBO bude natáčet poslední pátou řadu seriálu Sektor (INDUSTRY) společně s produkční společností Bad Wolf. Seriál, který napsali Mickey Down a Konrad Kay, uzavře osmidílnou čtvrtou řadu v pondělí 2. března na HBO a HBO Max.
Čtvrtá řada zaznamenala výrazný divácký nárůst. Celosvětová sledovanost je o 30 % vyšší než u třetí řady a ve Spojených státech sleduje každou epizodu v průměru 1,7 milionu diváků napříč platformami, přičemž čísla nadále rostou.
O čtvrté řadě
Harper (Myha'la) a Yasmin (Marisa Abela) jsou na vrcholu svých finančních kariér, když je na londýnskou scénu vtáhne hvězdný fintech startup. Yasmin se ocitá v komplikovaném vztahu s technologickým magnátem sirem Henrym Muckem (Kit Harington), zatímco Harper se dostává pod vliv záhadného výkonného manažera Whitneyho Halberstrama (Max Minghella). Jejich přátelství se pod tlakem peněz, moci a ambicí začne nebezpečně lámat.
Obsazení čtvrté řady:
Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James‑Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani a Edward Holcroft.
Francesca Orsi, viceprezidentka HBO Programming, uvedla:
„
INDUSTRY nás po čtyři sezony drží v napětí svým zkoumáním moci, peněz, politiky a společenských tříd. Pod vizí Mickeyho a Konrada se stal zásadním současným dramatem v nabídce HBO. Jsme hrdí, že můžeme oznámit pátou řadu, kterou se tvůrci rozhodli završit celý příběh.“
Mickey Down a Konrad Kay, autoři a showrunneři:
„
Je pro nás ctí zařadit se mezi seriály, které na HBO vydržely pět sezón. Deset let práce na INDUSTRY pro nás bylo neuvěřitelnou cestou. Věděli jsme, že příběh chceme uzavřít na vrcholu. Děkujeme našim fanouškům, kteří jsou s námi od začátku, i celému štábu a hercům, kteří postavám vdechli život.“
Jane Tranter, producentka a zakladatelka Bad Wolf:
„
Když jsme INDUSTRY představili HBO, věřili jsme v jeho potenciál - a seriál to více než naplnil. Mickey a Konrad dokázali z původního nápadu vytvořit silné, nekompromisní drama, které si získalo kritiky i oddanou fanouškovskou základnu.“
Ohlasy kritiků
Čtvrtá řada INDUSTRY byla označena médii za nejodvážnější a nejlepší v historii seriálu:
• Variety: „divoce ambiciózní reinvence“, „větší a lepší než kdy dřív“
• Vulture: „nejlepší řada Industry“
• IndieWire: „pozoruhodný televizní sriál“
• GQ: „výjimečná čtvrtá řada - sebevědomější a silnější než kdy předtím“
• Decider: „životní výkony herců“, „úchvatná filmařina a brilantní scénář“
Tvůrčí tým
Seriál INDUSTRY napsali a jako producenti vedou Mickey Down & Konrad Kay. Vzniká jako produkce Bad Wolf pro HBO/BBC. Mezi další producenty patří Jane Tranter, Kate Crowther, Ryan Rasmussen (Bad Wolf), Kathleen McCaffrey (Little Gems) a Rebecca Ferguson (BBC). Režiséry čtvrté řady jsou Mickey Down & Konrad Kay, Michelle Savill a Luke Snellin; na scénáři se podílejí Mickey Down & Konrad Kay a Joseph Charlton.
zdroj: WBD