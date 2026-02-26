Quantcast
Čtvrtek, 26. února 2026, svátek má Dorota

Show Milujem Slovensko se vrací na TV JOJ

Světově oblíbená a úspěšná show, kterou diváci na Slovensku znají pod názvem "Milujem Slovensko", startuje ve vylepšené verzi na TV JOJ. Pořad mohou diváci sledovat každý pátek ve 20:40 hodin na TV JOJ či s týdenním předstihem na streamovací platformě JOJ play.

Zábavná show "Milujem Slovensko" se vrací na obrazovky televize JOJ. Diváci se mohou těšit na osvědčenou kombinaci humoru, spontánnosti a soutěžení.

Hned v první jarní epizodě přivítá show výrazné osobnosti slovenského sportu. Mezi hosty v Sajfově týmu se objeví střelkyně a členka Mezinárodního olympijského výboru Danka Hrbeková, bronzová medailistka ve skeetu z olympijských her v Londýně. Dále reprezentantka v rychlostní kanoistice Martina Gogolová, která Slovensko zastupovala na třech olympijských hrách v Pekingu, Londýně a Riu de Janeiru, jakož i jeden z nejúspěšnějších chodců v historii slovenského sportu Matej Tóth, olympijský vítěz na 50 km z Ria 2016.

V týmu kapitánky Adely Vinczeové se zároveň představí snowboardistka a někdejší slovenská reprezentantka Barbora Števulová. Dále automobilový závodník s bohatými zkušenostmi z mezinárodních okruhů Maťo Homola a nejúspěšnější slovenský basketbalista Radoslav Rančík.

Pořad moderuje ostřílený Martin Nikodým, hudební složku tvoří Samuel Tomeček a Martin Madej, kteří se v show střídají. Oběma dělají společnost zpěvačky Erika Rein a Laura Weng.

Zajímavosti z natáčení
Jarní sezónu natočil štáb kolem producenta a režiséra Rada Štefanova za 9 dní. Za tu dobu se snědlo 750 chlebíčků a 500 pagáčů. Ve studiu se vystřídalo 108 celebrit + 18 finálových hostů. Na smlouvy a technické scénáře minula produkce 1 250 kusů papíru. Natáčení se pokaždé zúčastnilo 180 osob, z toho 100 tvořil kompars.

zdroj: JOJ

