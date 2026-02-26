Druhá řada Extrémních proměn míří na obrazovky TV Nova

Druhá řada Extrémních proměn míří na obrazovky TV NovaDNES! | redakce | tisk | názory
TV Nova chystá na obrazovky pokračování reality show Extrémní proměny. První díl z druhé série přinese komerční televize již ve středu 4. března 2026 od 20:20 hodin.
V prvním díle pokračování Extrémních proměn se divákům představí Helena Dvořáková, která do proměny přichází s váhou 171 kilogramů. Helena je mladá holka, která se nyní kvůli morbidní obezitě pohybuje na hranici života a smrti. Vždy pomáhala druhým, ale sebe zanedbávala. Martin jí pomůže to změnit. Bude to rok dřiny a tvrdého boje nejen o fyzickou proměnu, ale o své nové já. Ustojí Helena všechny životní překážky, které se jí na cestě za svým novým životem postaví do cesty?
Druhá řada nabídne velmi silné příběhy. Setkáme se s účastníkem, který se rozhodl extrémní proměnou projít i přes velké fyzické znevýhodnění - amputaci dolní končetiny. Uvidíme nejtěžší závod v historii Extrémních proměn, na který si nikdo na počátku proměny neodvážil ani pomyslet, uvidíme narození dítěte, svatbu a opět nás čeká jedno hubnutí v páru. Diváci se tedy mohou těšit na třináct účastníků, jeden pár a dvanáct dílů druhé řady Extrémních proměn. V našem týmu jsme letos přivítali nového výživového poradce. Je jím Pavel Suchánek, který v oboru pracuje už třicet let a který se specializuje na problematiku vlivu výživy a pohybové aktivity na zdravotní stav, riziko obezity, hladiny cholesterolu,“ shrnuje Eva Krutáková.
