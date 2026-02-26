Akční legendy v březnu ovládnou FilmBox

Akční legendy v březnu ovládnou FilmBoxDNES! | redakce | tisk | názory
Březen na FilmBoxu bude patřit napětí a ikonám akčního žánru. Na obrazovce se objeví Chuck Norris ve filmu „Sám proti teroru“ (3. března), Scott Adkins ve snímcích „Exekutor I“ (5. března) a „Exekutor II“ (12. března).
Dále Aaron Eckhart v thrillerech „K9: Ocelový Tesák“ (10. března) a „Zedník“ (19. března) a Steven Seagal ve filmu „Čínský obchodník“ (26. března). Akční večery startují vždy ve 20:00.
Legenda, která přenesla karate z tatami na filmové plátno
Chuck Norris se proslavil především v 80. a 90. letech. Popularitu si získal zejména díky televiznímu seriálu „Walker, Texas Ranger“. Ještě před tím, než se prosadil jako here, byl Norris několikanásobným mistrem světa v karate a patřil mezi uznávané trenéry bojových umění. Mezi jeho studenty byl i herec Steve McQueen. Tyto zkušenosti se promítají také do akčního filmu „Sám proti teroru“, v němž Chuck Norris ztvárnil losangeleského detektiva. Napínavý souboj s nebezpečným protivníkem mohou diváci sledovat v úterý 3. března ve 20:00.
Z kaskadéra mezi hvězdy akčního filmu
Scott Adkins zahájil svou kariéru jako kaskadér. K bojovým uměním ho přivedla osobní zkušenost z dospívání, kdy byl ve třinácti letech okraden, což ho přimělo začít se naplno věnovat taekwondu a kickboxu. Postupně se prosadil i před kamerou a pozornost si získal zejména rolí Yuriho Boyky ve filmové sérii „Neporazitelný“. Diváci jej nyní uvidí ve filmech „Exekutor I“ a „Exekutor II“ jako bývalého elitního vojáka. Akční scény v podání Scotta Adkinse nabídne FilmBox 5. a 12. března vždy ve 20:00.
Herec, který stanul po boku Temného rytíře
Aaron Eckhart se nejdříve živil jako barman či řidič autobusu. Začínal v reklamách a menších televizních rolích, například jako komparzista v seriálu „Beverly Hills 90210“. Široké publikum jej zná především z filmu „Temný rytíř“ režiséra Christophera Nolana, kde ztvárnil postavu Harveyho Denta. Na FilmBoxu se představí ve filmech „K9: Ocelový Tesák“ (10. března ve 20:00) a „Zedník“ (19. března ve 20:00).
Akční stálice s černým páskem v aikido
Steven Seagal se akčnímu žánru věnuje od konce 80. let a zkušenosti z bojových umění, kterým se věnuje už od dětství, později rozvíjel studiem aikidó v Japonsku, kde si jako první Američan otevřel vlastní školu. Na filmovém plátně na sebe výrazně upozornil rolí chicagského policisty ve snímku „Nico, víc než zákon“ a následně i ve filmech „Těžko ho zabít“ či „Přepadení v Pacifiku“. Ve filmu „Čínský obchodník“ se objeví jako zahraniční špion. Jak jeho mise dopadne, se diváci dozví ve čtvrtek 26. března ve 20:00.
FilmBox zve diváky na březnové večery plné akce:
* Sám proti teroru - 3. března ve 20:00
* Exekutor I - 5. března ve 20:00
* K9 Ocelový Tesák - 10. března ve 20:00
* Exekutor II - 12. března ve 20:00
* Zedník - 19. března ve 20:00
* Čínský obchodník - 26. března ve 20:00
zdroj: SPI / FilmBox