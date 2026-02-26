Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 26. února 2026, svátek má Dorota

Akční legendy v březnu ovládnou FilmBox

DNES! | redakce | tisk | názory

Březen na FilmBoxu bude patřit napětí a ikonám akčního žánru. Na obrazovce se objeví Chuck Norris ve filmu „Sám proti teroru“ (3. března), Scott Adkins ve snímcích „Exekutor I“ (5. března) a „Exekutor II“ (12. března).

Dále Aaron Eckhart v thrillerech „K9: Ocelový Tesák“ (10. března) a „Zedník“ (19. března) a Steven Seagal ve filmu „Čínský obchodník“ (26. března). Akční večery startují vždy ve 20:00.

Legenda, která přenesla karate z tatami na filmové plátno
Chuck Norris se proslavil především v 80. a 90. letech. Popularitu si získal zejména díky televiznímu seriálu „Walker, Texas Ranger“. Ještě před tím, než se prosadil jako here, byl Norris několikanásobným mistrem světa v karate a patřil mezi uznávané trenéry bojových umění. Mezi jeho studenty byl i herec Steve McQueen. Tyto zkušenosti se promítají také do akčního filmu „Sám proti teroru“, v němž Chuck Norris ztvárnil losangeleského detektiva. Napínavý souboj s nebezpečným protivníkem mohou diváci sledovat v úterý 3. března ve 20:00.

Sám proti teroru (foto: Canal+ Luxembourg)
▲ Sám proti teroru (foto: Canal+ Luxembourg)

Z kaskadéra mezi hvězdy akčního filmu
Scott Adkins zahájil svou kariéru jako kaskadér. K bojovým uměním ho přivedla osobní zkušenost z dospívání, kdy byl ve třinácti letech okraden, což ho přimělo začít se naplno věnovat taekwondu a kickboxu. Postupně se prosadil i před kamerou a pozornost si získal zejména rolí Yuriho Boyky ve filmové sérii „Neporazitelný“. Diváci jej nyní uvidí ve filmech „Exekutor I“ a „Exekutor II“ jako bývalého elitního vojáka. Akční scény v podání Scotta Adkinse nabídne FilmBox 5. a 12. března vždy ve 20:00.

Herec, který stanul po boku Temného rytíře
Aaron Eckhart se nejdříve živil jako barman či řidič autobusu. Začínal v reklamách a menších televizních rolích, například jako komparzista v seriálu „Beverly Hills 90210“. Široké publikum jej zná především z filmu „Temný rytíř“ režiséra Christophera Nolana, kde ztvárnil postavu Harveyho Denta. Na FilmBoxu se představí ve filmech „K9: Ocelový Tesák“ (10. března ve 20:00) a „Zedník“ (19. března ve 20:00).

Akční stálice s černým páskem v aikido
Steven Seagal se akčnímu žánru věnuje od konce 80. let a zkušenosti z bojových umění, kterým se věnuje už od dětství, později rozvíjel studiem aikidó v Japonsku, kde si jako první Američan otevřel vlastní školu. Na filmovém plátně na sebe výrazně upozornil rolí chicagského policisty ve snímku „Nico, víc než zákon“ a následně i ve filmech „Těžko ho zabít“ či „Přepadení v Pacifiku“. Ve filmu „Čínský obchodník“ se objeví jako zahraniční špion. Jak jeho mise dopadne, se diváci dozví ve čtvrtek 26. března ve 20:00.

FilmBox zve diváky na březnové večery plné akce:

* Sám proti teroru - 3. března ve 20:00
* Exekutor I - 5. března ve 20:00
* K9 Ocelový Tesák - 10. března ve 20:00
* Exekutor II - 12. března ve 20:00
* Zedník - 19. března ve 20:00
* Čínský obchodník - 26. března ve 20:00

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:05 Gejzír
kanál CT2 20:00 Tajná nacistická věda (6/8)
20:50 Otcové průmyslu (8/10)
21:20 Naše lázně - Františkovy Lázně (5/10)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (3)
23:05 Kriminálka Las Vegas XV (18)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (46)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Zlaté dno
22:05 Kriminálka Staré Město (3)
23:20 Profesionálové (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Badatelé
21:45 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Látka na sny
22:05 Komisár Montalbano
00:05 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Ján Štrasser jubiluje
21:10 Spomíname na Svetozára Stračinu
22:20 SK DEJINY
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (10)
21:55 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (2)
21:30 Muž na radnici (3)
23:00 Medicopter 117 (28)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook