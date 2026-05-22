Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E

Nová hudební televizní stanice testuje volně ( FTA) na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Satelitní diváci nově mohou naladit zkušební vysílání stanice Vantage Music.
Program Vantage Music se objevil na kapacitě švýcarského televizního operátora Kabelio, na kmitočtu 11,862 GHz s polarizací horizontální a to na programové pozici "Kabelio TEST". Vysílání bylo v době publikování textu šířeno volně, takže bylo dostupné pro všechny diváky bez jakékoliv přístupové karty a předplatného. Nicméně programová pozice má připojený CA systém PanAccess, který není aktivní (nepoužívá se).
Stanice Vantage Music je šířena v HD ready rozlišení (1280x720p) se zvukem ve formátu AC3, 192 kbit/s.
Vantage Music nabízí hudební mix klipů od současnosti až po minulost. Divákům přináší top hity a nadčasovou klasiku. Programové schéma nabízí pořady jako It's The 80s, The 90s, Ultimate 2000s, European Top 20, Video Mix, Vantage Rock, Dance with Vantage, Clubzone, Partyzone, brand:new, US Top 20, Retro Charts.
Vantage Music je jedním z hudebních programů, který je součástí rodiny stanic Vantage. Provozovatel také provozuje hudební stanice Vantage Dance, Vantage Rock a chystaný Vantage Classic, které jsou zaměřené na taneční, rockovou hudbu a starší klipy. Tyto stanice ale zatím přes satelit nevysílají. Stanice Vantage Classic bude spuštěna 1.6.2026.
Provozovatelem programu Vantage Music je estonská společnost Lulzy Broadcasting OÜ.
Skupina hudebních stanic Vantage svým žánrovým zaměřením na trhu nahrazuje uzavřené hudební kanály MTV.
technické parametry - Vantage Music:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,862 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA PanAccess