Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 22. května 2026, svátek má Emil

Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E

DNES! | redakce | tisk | názory

Nová hudební televizní stanice testuje volně ( FTA) na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Satelitní diváci nově mohou naladit zkušební vysílání stanice Vantage Music.

Program Vantage Music se objevil na kapacitě švýcarského televizního operátora Kabelio, na kmitočtu 11,862 GHz s polarizací horizontální a to na programové pozici "Kabelio TEST". Vysílání bylo v době publikování textu šířeno volně, takže bylo dostupné pro všechny diváky bez jakékoliv přístupové karty a předplatného. Nicméně programová pozice má připojený CA systém PanAccess, který není aktivní (nepoužívá se).

Vantage Music - záběr z příjmu stanice
▲ Vantage Music - záběr z příjmu stanice

Stanice Vantage Music je šířena v HD ready rozlišení (1280x720p) se zvukem ve formátu AC3, 192 kbit/s.

Vantage Music nabízí hudební mix klipů od současnosti až po minulost. Divákům přináší top hity a nadčasovou klasiku. Programové schéma nabízí pořady jako It's The 80s, The 90s, Ultimate 2000s, European Top 20, Video Mix, Vantage Rock, Dance with Vantage, Clubzone, Partyzone, brand:new, US Top 20, Retro Charts.

Vantage Music je jedním z hudebních programů, který je součástí rodiny stanic Vantage. Provozovatel také provozuje hudební stanice Vantage Dance, Vantage Rock a chystaný Vantage Classic, které jsou zaměřené na taneční, rockovou hudbu a starší klipy. Tyto stanice ale zatím přes satelit nevysílají. Stanice Vantage Classic bude spuštěna 1.6.2026.

Provozovatelem programu Vantage Music je estonská společnost Lulzy Broadcasting OÜ.

Skupina hudebních stanic Vantage svým žánrovým zaměřením na trhu nahrazuje uzavřené hudební kanály MTV.

technické parametry - Vantage Music:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,862 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA PanAccess

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Konvoj
21:55 Kalifornie
23:55 Plynové lampy
kanál NOVA 20:20 Šťastný nový rok 2: Dobro došli
22:35 Mortal Kombat
00:50 Kriminálka Miami III (19)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dva výtečníci
22:35 Práskač
00:50 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (2, 3)
21:40 Sex Files (5)
23:15 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:10 Cestou necestou
22:40 Fair Game
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Následník (3/8)
21:30 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (21, 22)
23:00 Partička
00:10 Horná Dolná XIV. (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Výstřely v Mariánských Lázních
22:10 Dr. Dokonalý (4)
23:05 Medicopter 117 (65)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook