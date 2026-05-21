RpMS: Ze 17 FM frekvencí je zájem o 10

V aktuálním výběrovém řízení, které slovenskáRada pro mediální služby (RpMS) vyhlásila 22. dubna 2026, je zařazeno sedmnáct volných frekvencí na pozemní rozhlasové vysílání v pásmu VKV/FM.
Ve lhůtě pro podávání žádostí je Radě doručilo šest vysílatelů, kteří se ucházejí o přidělení frekvence pro celkem sedm programových služeb. O frekvence v aktuálním výběrovém řízení neprojevil zájem žádný nový subjekt; všichni žadatelé jsou již držiteli licencí k vysílání.
Vysílatelé mají zájem o přidělení deseti ze sedmnácti volných frekvencí. O největší počet z nich - šest frekvencí se bude ucházet společnost D.EXPRES, a to pro programové služby ROCK (pět frekvencí) a Europa 2 (jedna frekvence). Po dvou frekvencí žádají přidělit dva vysílatelé: BB FM s.r.o. pro stanici BB FM a POWER DEVELOPMENT, s.r.o. pro Rádio Šírava. O přidělení jedné frekvence projevily zájem Trnavská produkční s.r.o. pro Trnavské rádio a Marek Petráš pro DĚTSKÉ RÁDIO.
Největší zájem je o frekvenci 104,5 MHz Košice, o kterou se ucházejí tři vysílatelé. Dva uchazeči projevili zájem o frekvenci 104,1 MHz Prešov. O zbývajících osm frekvencí, ke kterým Rada eviduje v aktuálním výběrovém řízení zájem o přidělení, se uchází vždy jen jeden subjekt. V aktuálním výběrovém řízení je sedm kmitočtů - 107,4 MHz Nitra, 92,2 MHz Dunajská Streda, 92,7 MHz Žarnovica, 88,3 MHz Púchov, 88,5 MHz Dubnica nad Váhom, 104,1 MHz Nitra a 92,4 MHz Martin, o které neprojevil zájem žádný subjekt.
Rozhodování o přidělování frekvencí bude Rada provádět s maximální transparentností. Prostřednictvím YouTube kanálu Rady pro mediální služby bude veřejnosti dostupné slyšení uchazečů o jednotlivé frekvence plánované na 30. června 2026, i samotné rozhodování členů Rady o jejich přidělení. Časový harmonogram veřejného slyšení zájemců o frekvence bude v předstihu dostupný na webové stránce Rady pro mediální služby.
Seznam uchazečů výběrového řízení:
|Správní řízení
|Lokalita
|Frekvence (MHz)
|Maximální vyzářený výkon (W)
|Poznámky
|Požádali
|0137/SKL/2026
|Martin
|105,6
|1000
|D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|0138/SKL/2026
|Prešov
|88,4
|250
|T.W.Rádio s.r.o.
|0139/SKL/2026
|Poprad
|94,9
|250
|D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|0140/SKL/2026
|Nitra
|107,4
|50
|0141/SKL/2026
|Dunajská streda
|92,2
|100
|A)
|0142/SKL/2026
|Žarnovica
|92,7
|100
|0143/SKL/2026
|Žiar nad Hronom
|95,8
|100
|BB FM s.r.o.
|0144/SKL/2026
|Žiar nad Hronom
|91
|160
|BB FM s.r.o.
|0145/SKL/2026
|Púchov
|88,3
|300
|B)
|0146/SKL/2026
|Dubnica nad Váhom
|88,5
|150
|C)
|0147/SKL/2026
|Modra
|106,1
|100
|D)
|Trnavská produkčná s.r.o. (Trnavské rádio)
|0148/SKL/2026
|Liptovský Mikuláš
|88,9
|100
|D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|0149/SKL/2026
|Nitra
|104,1
|100
|0150/SKL/2026
|Prešov
|104,1
|500
|POWER DEVELOPMENT, s.r.o. D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|0151/SKL/2026
|Košice
|104,5
|100
|POWER DEVELOPMENT, s.r.o. D.EXPRES, k.s. (ROCK) Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
|0152/SKL/2026
|Dolný Kubín
|107,7
|500
|D.EXPRES, k.s. (Europa 2)
|0153/SKL/2026
|Martin
|92,4
|500
Poznánky:
A) Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Středa lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 92,1 MHz Galanta.
B) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom témuž vysílateli.
C) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov témuž vysílateli.
D) Úřad nevylučuje možnost, že by frekvence Modra 106,1 MHz byla v budoucnu používána s koordinovanými parametry (které jsou předmětem frekvenčního listu č. 10125/OSFS/2012).
zdroj: RpmS