Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 21. května 2026, svátek má Monika

RpMS: Ze 17 FM frekvencí je zájem o 10

DNES! | redakce | tisk | názory

V aktuálním výběrovém řízení, které slovenskáRada pro mediální služby (RpMS) vyhlásila 22. dubna 2026, je zařazeno sedmnáct volných frekvencí na pozemní rozhlasové vysílání v pásmu VKV/FM.

Ve lhůtě pro podávání žádostí je Radě doručilo šest vysílatelů, kteří se ucházejí o přidělení frekvence pro celkem sedm programových služeb. O frekvence v aktuálním výběrovém řízení neprojevil zájem žádný nový subjekt; všichni žadatelé jsou již držiteli licencí k vysílání.

Vysílatelé mají zájem o přidělení deseti ze sedmnácti volných frekvencí. O největší počet z nich - šest frekvencí se bude ucházet společnost D.EXPRES, a to pro programové služby ROCK (pět frekvencí) a Europa 2 (jedna frekvence). Po dvou frekvencí žádají přidělit dva vysílatelé: BB FM s.r.o. pro stanici BB FM a POWER DEVELOPMENT, s.r.o. pro Rádio Šírava. O přidělení jedné frekvence projevily zájem Trnavská produkční s.r.o. pro Trnavské rádio a Marek Petráš pro DĚTSKÉ RÁDIO.

Největší zájem je o frekvenci 104,5 MHz Košice, o kterou se ucházejí tři vysílatelé. Dva uchazeči projevili zájem o frekvenci 104,1 MHz Prešov. O zbývajících osm frekvencí, ke kterým Rada eviduje v aktuálním výběrovém řízení zájem o přidělení, se uchází vždy jen jeden subjekt. V aktuálním výběrovém řízení je sedm kmitočtů - 107,4 MHz Nitra, 92,2 MHz Dunajská Streda, 92,7 MHz Žarnovica, 88,3 MHz Púchov, 88,5 MHz Dubnica nad Váhom, 104,1 MHz Nitra a 92,4 MHz Martin, o které neprojevil zájem žádný subjekt.

Rozhodování o přidělování frekvencí bude Rada provádět s maximální transparentností. Prostřednictvím YouTube kanálu Rady pro mediální služby bude veřejnosti dostupné slyšení uchazečů o jednotlivé frekvence plánované na 30. června 2026, i samotné rozhodování členů Rady o jejich přidělení. Časový harmonogram veřejného slyšení zájemců o frekvence bude v předstihu dostupný na webové stránce Rady pro mediální služby.

Seznam uchazečů výběrového řízení:

Správní řízeníLokalitaFrekvence (MHz)Maximální vyzářený výkon (W)PoznámkyPožádali
 0137/SKL/2026Martin105,61000D.EXPRES, k.s. (ROCK)
 0138/SKL/2026Prešov88,4250T.W.Rádio s.r.o.
 0139/SKL/2026Poprad94,9250 D.EXPRES, k.s. (ROCK)
 0140/SKL/2026Nitra107,450 
0141/SKL/2026Dunajská streda92,2100 A)
 0142/SKL/2026Žarnovica92,7100
 0143/SKL/2026Žiar nad Hronom95,8100BB FM s.r.o.
 0144/SKL/2026Žiar nad Hronom91160BB FM s.r.o.
0145/SKL/2026Púchov88,3300B)
0146/SKL/2026Dubnica nad Váhom88,5150C)
0147/SKL/2026Modra106,1100D)Trnavská produkčná s.r.o. (Trnavské rádio)
 0148/SKL/2026Liptovský Mikuláš88,9100D.EXPRES, k.s. (ROCK)
 0149/SKL/2026Nitra104,1100
 0150/SKL/2026Prešov104,1500POWER DEVELOPMENT, s.r.o. D.EXPRES, k.s. (ROCK)
 0151/SKL/2026Košice104,5100POWER DEVELOPMENT, s.r.o. D.EXPRES, k.s. (ROCK) Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
 0152/SKL/2026Dolný Kubín107,7500D.EXPRES, k.s. (Europa 2)
 0153/SKL/2026Martin92,4500

Poznánky:

A) Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Středa lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 92,1 MHz Galanta.
B) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom témuž vysílateli.
C) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov témuž vysílateli.
D) Úřad nevylučuje možnost, že by frekvence Modra 106,1 MHz byla v budoucnu používána s koordinovanými parametry (které jsou předmětem frekvenčního listu č. 10125/OSFS/2012).

zdroj: RpmS

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:00 Gejzír
21:30 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Skryté skvosty III (8/10)
21:25 Cyklodálky 2 (5/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (7)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (39)
22:55 FBI V (4)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (70)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Císařův pekař
21:55 Zlaté rybky
23:50 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:55 Návrat na Cyranův poloostrov
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Celkom iná rodina (1/2)
22:00 Komisár Montalbano
23:45 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 JAMES - Storočie nad oblakmi
22:00 SK DEJINY
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (8)
21:35 Rodinné prípady
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (3)
21:30 Inženýrská odysea (4)
22:45 Kristián

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook