HBO Max spouští podcasty napříč Evropou
Doprovodné podcasty z univerza Hry o trůny - včetně Rodu draka a Rytíře sedmi království a další oblíbené seriály přicházejí na HBO Max v celé Evropě. Již od 19. května odstartuje novou éru fanouškovského zážitku podcast Harry Potter: The Official Film Podcast.
HBO Max dnes oznámilo spuštění podcastů na své platformě napříč Evropou a dále tak posiluje svou pozici jako ideálního místa pro fanoušky, kteří se chtějí ještě hlouběji ponořit do světů svých oblíbených seriálů a značek.
Zařazením podcastů přímo do služby HBO Max platforma rozšiřuje možnosti, jak se diváci mohou zapojit do vyprávění příběhů - vedle seriálů a filmů nabídne doprovodné formáty, pohledy do zákulisí i konverzace vedené tvůrci, a to vše na jednom místě.
Od června bude HBO Max postupně uvádět napříč Evropou řadu podcastů spojených s jednotlivými značkami, v jejichž čele stojí Hra o trůny a její rozšiřující se univerzum. Fanoušci se mohou těšit na tituly The Game of Thrones Anniversary Special Podcast, A Knight of the Seven Kingdoms Podcast a The Game of Thrones Podcast: House of the Dragon, přičemž zcela nová řada posledně jmenovaného podcastu bude uvedena příští měsíc spolu s třetí řadou seriálu House of the Dragon.
Tyto podcasty doplní další doprovodné a analytické formáty k některým z nejpopulárnějších seriálů a filmů HBO Max, včetně The Last of Us, The Pitt, The Comeback a Sinners: In Proximity, stejně jako kompletní několikadílný rewatch podcast The History of Curb Your Enthusiasm.
Evropské spuštění podcastů oficiálně odstartovalo 19. května titulem Harry Potter: The Official Film Podcast, který v regionu debutuje ve stejný den jako jeho globální premiéra. Podcastem provází uznávaná filmová kritička a moderátorka Rhianna Dhillon a nabízí zábavný i podnětný návrat ke všem osmi filmům o Harrym Potterovi. Přinese speciální hosty, odborné filmové diskuse i hlubší pohled na momenty, které definovaly celou generaci diváků.
Harry Potter: The Official Film Podcast odstartuje speciální premiérou se dvěma epizodami, po níž budou následovat týdenní díly, přičemž každému filmu budou věnovány dvě epizody. Fanoušci si mohou vychutnat videoverzi exkluzivně na HBO Max, zatímco audioverze bude dostupná také na hlavních podcastových platformách, včetně Apple Podcasts a Spotify.
zdroj: WBD