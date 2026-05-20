Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 20. května 2026, svátek má Zbyšek

HBO Max spouští podcasty napříč Evropou

DNES! | redakce | tisk | názory

Doprovodné podcasty z univerza Hry o trůny - včetně Rodu draka a Rytíře sedmi království a další oblíbené seriály přicházejí na HBO Max v celé Evropě. Již od 19. května odstartuje novou éru fanouškovského zážitku podcast Harry Potter: The Official Film Podcast.

HBO Max dnes oznámilo spuštění podcastů na své platformě napříč Evropou a dále tak posiluje svou pozici jako ideálního místa pro fanoušky, kteří se chtějí ještě hlouběji ponořit do světů svých oblíbených seriálů a značek.

Zařazením podcastů přímo do služby HBO Max platforma rozšiřuje možnosti, jak se diváci mohou zapojit do vyprávění příběhů - vedle seriálů a filmů nabídne doprovodné formáty, pohledy do zákulisí i konverzace vedené tvůrci, a to vše na jednom místě.

Od června bude HBO Max postupně uvádět napříč Evropou řadu podcastů spojených s jednotlivými značkami, v jejichž čele stojí Hra o trůny a její rozšiřující se univerzum. Fanoušci se mohou těšit na tituly The Game of Thrones Anniversary Special Podcast, A Knight of the Seven Kingdoms Podcast a The Game of Thrones Podcast: House of the Dragon, přičemž zcela nová řada posledně jmenovaného podcastu bude uvedena příští měsíc spolu s třetí řadou seriálu House of the Dragon.

Tyto podcasty doplní další doprovodné a analytické formáty k některým z nejpopulárnějších seriálů a filmů HBO Max, včetně The Last of Us, The Pitt, The Comeback a Sinners: In Proximity, stejně jako kompletní několikadílný rewatch podcast The History of Curb Your Enthusiasm.

Evropské spuštění podcastů oficiálně odstartovalo 19. května titulem Harry Potter: The Official Film Podcast, který v regionu debutuje ve stejný den jako jeho globální premiéra. Podcastem provází uznávaná filmová kritička a moderátorka Rhianna Dhillon a nabízí zábavný i podnětný návrat ke všem osmi filmům o Harrym Potterovi. Přinese speciální hosty, odborné filmové diskuse i hlubší pohled na momenty, které definovaly celou generaci diváků.

Harry Potter: The Official Film Podcast odstartuje speciální premiérou se dvěma epizodami, po níž budou následovat týdenní díly, přičemž každému filmu budou věnovány dvě epizody. Fanoušci si mohou vychutnat videoverzi exkluzivně na HBO Max, zatímco audioverze bude dostupná také na hlavních podcastových platformách, včetně Apple Podcasts a Spotify.

zdroj: WBD

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Chantal Poullain
21:35 Občanský průkaz
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Stopy Járy Cimrmana (1/6)
21:25 Tahle země není pro chudý
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (12)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (38)
23:30 FBI V (3)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (98)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (13)
21:25 Autobazar Monte Karlo (1-4)
22:00 Hroši v Africe
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:50 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Champagne
22:05 Nevítaní susedia
23:42 Astrid a Raphaëlle
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha
21:00 Svet bez včiel?
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf III.
23:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:15 Mami, ožeň mě!
23:35 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook