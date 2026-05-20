Slovenský fotbal až do roku 2030 exkluzivně na VOYO

Nejvyšší slovenská fotbalová soutěž Niké liga bude i v nadcházejících letech součástí streamovací platformy Voyo. Skupina Markíza a Únia ligových klubov (ÚLK) rozšiřují strategické partnerství až do roku 2030.
Znamená to, že všechny zápasy z Niké ligy budou exkluzivně dostupné na streamovací službě Voyo a to do zmíněného roku 2030.
Předplatitelé Voyo si budou moci vychutnat všechny zápasy Niké ligy v sezónách 2027/2028, 2028/2029 a 2029/2030.
Voyo tak divákům opět přinese kompletní nabídku minimálně 192 přímých přenosů ročně - od úvodního výkopu až po boj o titul.
Jeden vybraný sobotní zápas z Niké ligy odvysílá skupina Markíza na lineárním programu TV Dajto. Součástí vysílání bude i studio se zajímavými hosty, exkluzivními rozhovory přímo z trávníku či odborné analýzy.
Niké liga je pilířem sportovní nabídky Voyo, kde mohou diváci sledovat všechny zápasy slovenské nejvyšší soutěže spolu se zápasy top 5 evropských lig (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), české ligy a také prestižní souboje Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA.