Středa, 20. května 2026, svátek má Zbyšek

Slovenský fotbal až do roku 2030 exkluzivně na VOYO

Nejvyšší slovenská fotbalová soutěž Niké liga bude i v nadcházejících letech součástí streamovací platformy Voyo. Skupina Markíza a Únia ligových klubov (ÚLK) rozšiřují strategické partnerství až do roku 2030.

Znamená to, že všechny zápasy z Niké ligy budou exkluzivně dostupné na streamovací službě Voyo a to do zmíněného roku 2030.

Předplatitelé Voyo si budou moci vychutnat všechny zápasy Niké ligy v sezónách 2027/2028, 2028/2029 a 2029/2030.

Niké liga až do roku 2030 bude na Voyo (foto: Peter Zakovic, TV Markíza)
Voyo tak divákům opět přinese kompletní nabídku minimálně 192 přímých přenosů ročně - od úvodního výkopu až po boj o titul.

Jeden vybraný sobotní zápas z Niké ligy odvysílá skupina Markíza na lineárním programu TV Dajto. Součástí vysílání bude i studio se zajímavými hosty, exkluzivními rozhovory přímo z trávníku či odborné analýzy.

Niké liga je pilířem sportovní nabídky Voyo, kde mohou diváci sledovat všechny zápasy slovenské nejvyšší soutěže spolu se zápasy top 5 evropských lig (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), české ligy a také prestižní souboje Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA.

Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
