Úterý, 5. května 2026, svátek má Klaudie

Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly

Lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+, přichystala na květen programy, které jsou dostupné pro všechny zákazníky bez ohledu na jejich objednaný programový balíček.

Skylink všem zákazníkům od 5. května do 2. června nabídne přístup k programům CANAL+ Action a Viasat Nature. Oba programy jsou k dispozici v satelitní nabídce, stejně tak i v OTT službě Skylink Live TV.

Milovníci napětí a přestřelek se mohou na stanici CANAL+ Action těšit na druhou řadu seriálu FBI: Ti nejhledanější, která pokračuje v dramatickém sledování elitní jednotky FBI specializující se na dopadání těch nejnebezpečnějších uprchlíků. Nová řada startuje v pátek 15. května ve 20.05 hodin.

▲ Rodina sleduje programovou nabídku Skylinku (foto: M7 Group)

Vrací se i Elitní jednotka B.R.I. a s ní i ještě temnější a nebezpečnější případy. Po vraždě dvou policistů z protidrogového oddělení se Said a jeho tým ocitají uprostřed rozsáhlé operace namířené proti evropské drogové síti a zkorumpovanému komisaři. Nové díly poběží od 29. května ve 20.05.

Neuvěřitelná místa i neskutečné tvory představí divákům sám velký David Attenborough. Jeho dokumentární filmy opět nabízejí dechberoucí záběry a počítačové animace a po zásluze jsou ověnčené cenami BAFTA a Emmy. Ohromující svět Davida Attenborougha se na Viasat Nature představí již 6. května ve 20.00 hodin. 

technické parametry - CANAL+ Action HD:

Astra 3C (23,5°E), freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

technické parametry - Viasat Nature HD:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,109 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
FilmBox uctí Chucka Norrise filmovým večerem
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Rozpleteno
21:35 Četnické humoresky (18/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Pan Nikdo proti Putinovi
22:35 Pyramidy v Gíze: schody ke hvězdám
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (2)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (31)
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (65)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (6)
21:30 Labyrint 2 (2)
22:45 Profesionálové 5 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu II (3/6)
22:55 Svatá
kanál DVOJKA 20:10 Apokalypsa: Hitlerov pád (1/2)
21:05 Princezná Diana: Nečakaná ikona
22:00 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (9)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Záhadné zmizení (9)
22:00 Stříbrná pila (5)
23:05 Skutečné příběhy

