Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+, přichystala na květen programy, které jsou dostupné pro všechny zákazníky bez ohledu na jejich objednaný programový balíček.
Skylink všem zákazníkům od 5. května do 2. června nabídne přístup k programům CANAL+ Action a Viasat Nature. Oba programy jsou k dispozici v satelitní nabídce, stejně tak i v OTT službě Skylink Live TV.
Milovníci napětí a přestřelek se mohou na stanici CANAL+ Action těšit na druhou řadu seriálu FBI: Ti nejhledanější, která pokračuje v dramatickém sledování elitní jednotky FBI specializující se na dopadání těch nejnebezpečnějších uprchlíků. Nová řada startuje v pátek 15. května ve 20.05 hodin.
Vrací se i Elitní jednotka B.R.I. a s ní i ještě temnější a nebezpečnější případy. Po vraždě dvou policistů z protidrogového oddělení se Said a jeho tým ocitají uprostřed rozsáhlé operace namířené proti evropské drogové síti a zkorumpovanému komisaři. Nové díly poběží od 29. května ve 20.05.
Neuvěřitelná místa i neskutečné tvory představí divákům sám velký David Attenborough. Jeho dokumentární filmy opět nabízejí dechberoucí záběry a počítačové animace a po zásluze jsou ověnčené cenami BAFTA a Emmy. Ohromující svět Davida Attenborougha se na Viasat Nature představí již 6. května ve 20.00 hodin.
technické parametry - CANAL+ Action HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
technické parametry - Viasat Nature HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,109 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK