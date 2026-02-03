Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 3. února 2026, svátek má Blažej

M7 Group uklízel v multiplexech. Nová pozice test2 pro Skylink

DNES! | redakce | tisk | názory

Na kapacitách lucemburské mediální skupiny M7 Group, členu CANAL+, provozovateli česko-slovenské satelitní a internetové televize Skylink, na satelitu Astra 3C (23,5°E) se dnes uklízelo. Byly vypnuty některé programové sloty a zároveň byla spuštěna pozice nová s názvem test2.

K vypínání pozic na kapacitách M7 Group došlo po nedávném rozhodnutí provozovatele ukončit některé programy na satelitu (DTH) a přesunout je do internetové platformy (OTT). Týká se to programů společnosti Paramount - konkrétně tedy MTV Global (dříve MTV Europe), Nickelodeon, Nicktoons a Nick Jr.

Totožné rozhodnutí se týkalo nejenom českého a slovenského trhu (Skylink) ale také zemí Beneluxu (Canal Digitaal a TV Vlaanderen), kde skončily v DTH programy Nickelodeon Nederland, MTV NL, Paramount Network, Comedy Central Nederland (vše 12,187 GHz) a DreamWorks (11,856 GHz). Vyjma Paramount Network, který zcela skončil, programy pokračují v místních OTT.

M7 Group se po těchto krocích uvolnilo celkem 9 programových pozic, které může využít pro případné šíření jiných programů.

Vedle vypínání starých pozic došlo ke spuštění nového slotu "test2". Ten se objevil na kmitočtu 11,934 GHz s vertikální polarizací. Co se zde objeví zatím není jasné. Programová pozice má českou a anglickou jazykovou stopu. Pozice je řádně zakódována obvyklými CA systémy Skylinku (Irdeto + Conax + Viaccess a Nagra MA).

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:00 Četnické humoresky (5/39)
22:20 Atlas ptáků
kanál CT2 20:00 Stanley Tucci a všechny chutě Itálie II
20:45 Čechoslováci v gulagu (1/3)
21:40 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (10)
21:15 Comeback
21:55 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (39)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kojak: Nikdo není tak slepý
22:10 Kojak (3)
23:15 Kojak (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Cyranův ostrov (21, 22)
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Uväznení v Dolomitoch
23:00 Lepšie dni
kanál DVOJKA 20:10 Symboly zla
21:05 Doktor Jack, pán Nicholson
22:00 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (3)
22:00 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (1/10)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (2)
22:25 Okres na severu (9)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook