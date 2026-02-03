M7 Group uklízel v multiplexech. Nová pozice test2 pro Skylink

M7 Group uklízel v multiplexech. Nová pozice test2 pro SkylinkDNES! | redakce | tisk | názory
Na kapacitách lucemburské mediální skupiny M7 Group, členu CANAL+, provozovateli česko-slovenské satelitní a internetové televize Skylink, na satelitu Astra 3C (23,5°E) se dnes uklízelo. Byly vypnuty některé programové sloty a zároveň byla spuštěna pozice nová s názvem test2.
K vypínání pozic na kapacitách M7 Group došlo po nedávném rozhodnutí provozovatele ukončit některé programy na satelitu (DTH) a přesunout je do internetové platformy (OTT). Týká se to programů společnosti Paramount - konkrétně tedy MTV Global (dříve MTV Europe), Nickelodeon, Nicktoons a Nick Jr.
Totožné rozhodnutí se týkalo nejenom českého a slovenského trhu (Skylink) ale také zemí Beneluxu (Canal Digitaal a TV Vlaanderen), kde skončily v DTH programy Nickelodeon Nederland, MTV NL, Paramount Network, Comedy Central Nederland (vše 12,187 GHz) a DreamWorks (11,856 GHz). Vyjma Paramount Network, který zcela skončil, programy pokračují v místních OTT.
M7 Group se po těchto krocích uvolnilo celkem 9 programových pozic, které může využít pro případné šíření jiných programů.
Vedle vypínání starých pozic došlo ke spuštění nového slotu "test2". Ten se objevil na kmitočtu 11,934 GHz s vertikální polarizací. Co se zde objeví zatím není jasné. Programová pozice má českou a anglickou jazykovou stopu. Pozice je řádně zakódována obvyklými CA systémy Skylinku (Irdeto + Conax + Viaccess a Nagra MA).