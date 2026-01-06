Quantcast
Travelxp opustil platformu Skylink

Na kapacitách lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, dnes proběhl očekávaný úklid. Z multiplexů byly vyřazeny programové pozice stanic Paramount Network CZ a Comedy Central Hungary.

Důvodem vypnutí obou programových pozic je ukončení provozu těchto stanic provozovatelem, společností Paramount. Ta obě zmíněné stanice vypnula v noci na Nový rok. Kanály Paramount Network CZ a Comedy Central Hungary již nejsou dostupné na českém a slovenském trhu u žádného operátora.

Třetím vypnutým programem je dokumentární stanice Travelxp. Ta byla z nabídky vyřazena na základě rozhodnutí provozovatele platformy Skylink.

bývalé technické parametry - Travelxp (vysílání zde bylo ukončeno!):

Astra 3C (23,5°E), freq. 11,739 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

bývalé technické parametry - Paramount Network (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

bývalé technické parametry - Comedy Central Hungary (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,109 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

