Pondělí, 1. prosince 2025, svátek má Iva

Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny

Všichni zákazníci Skylinku mohou bez ohledu na jejich objednaný balíček služeb sledovat v rámci volného vysílání dvě tematické stanice - filmový program AMC Channel a dokumentární Spektrum.

Volné vysílání probíhá od 2.12. do 30.12.2025.

AMC nabídne osvědčené filmové klasiky. Nebude chybět akční Rambo: První krev ani jeho pokračování Rambo II a Rambo III. Americké komedie zastoupí na Silvestra oblíbené Prci, prci, prcičky a Kamarád taky rád s Milou Kunis a Justinem Timberlakem.

Rodina sleduje nabídku platformy Skylink (foto: M7 Group)
▲ Rodina sleduje nabídku platformy Skylink (foto: M7 Group)

První prosincový týden se na stanici Spektrum rozjede dokumentární série Evropské víkendy s Michaelem, který navštíví šest podivuhodných evropských měst a jejich ikonické památky a ochutná místní speciality.

Další novinkou je seriál Po stopách Ježíše s Bearem Gryllsem, kdy se diváci v každém dílu vydají po nespoutané krajině Izraele.

Obě stanice jsou dostupné v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku.

technické parametry - AMC:

Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

technické parametry - Spektrum:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

názory čtenářů




ČT1 uvede televizní film Máma
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ČT3 se nevrátí. Zatím
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká televize přiváží z Cannes úspěch vlastní tvorby, ale i nové pořady
