Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny

Všichni zákazníci Skylinku mohou bez ohledu na jejich objednaný balíček služeb sledovat v rámci volného vysílání dvě tematické stanice - filmový program AMC Channel a dokumentární Spektrum.
Volné vysílání probíhá od 2.12. do 30.12.2025.
AMC nabídne osvědčené filmové klasiky. Nebude chybět akční Rambo: První krev ani jeho pokračování Rambo II a Rambo III. Americké komedie zastoupí na Silvestra oblíbené Prci, prci, prcičky a Kamarád taky rád s Milou Kunis a Justinem Timberlakem.
První prosincový týden se na stanici Spektrum rozjede dokumentární série Evropské víkendy s Michaelem, který navštíví šest podivuhodných evropských měst a jejich ikonické památky a ochutná místní speciality.
Další novinkou je seriál Po stopách Ježíše s Bearem Gryllsem, kdy se diváci v každém dílu vydají po nespoutané krajině Izraele.
Obě stanice jsou dostupné v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku.
technické parametry - AMC:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
technické parametry - Spektrum:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK