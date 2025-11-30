Quantcast
Filmový kanál Legend startuje v irské verzi a FTA

Na irském trhu začne již v pondělí 1. prosince 2025 vysílat místní verze bezplatného ( FTA) filmového kanálu Legend. Zkušební vysílání Legend Ireland je možné naladit již nyní.

Stanice Legend Ireland testuje na programové pozici 55255 na satelitu Astra 2F (28,2°E) v britském paprsku, na kmitočtu 11,343 GHz s vertikální polarizací. Vysílání je šířeno v MPEG-4 v SD rozlišení a je volné.

Legend Ireland - záběr z příjmu testovacího vysílání
▲ Legend Ireland - záběr z příjmu testovacího vysílání

Kanál Legend byl doposud na irském trhu poskytován v britské verzi (stejný obsah lišící se jen místní reklamou).

Legend je jedním z volných tematických programů společností AMC Networks UK a CBS. Stanice se zaměřuje na akční kultovní a moderní filmy a seriály.

Vysílání je poskytováno volně a z důvodu omezení vysílacích práv je šířeno v britském paprsku, který primárně pokrývá britské ostrovy. Ve střední Evropě je příjem problematický a v některých oblastech možný s parabolami velkých rozměrů podle lokality příjmu.

technické parametry - Legend Ireland (pozice 55255):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




