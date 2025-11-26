Bike Channel v multiplexu STN

Bike Channel v multiplexu STNDNES! | redakce | tisk | názory
Volně ( FTA) vysílaný italský program Bike Channel začal vysílat z nové kapacity na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Stanice se stala součástí nabídky operátora STN.
Vysílání Bike Channel je nově možné naladit na kmitočtu 12,520 GHz s vertikální polarizací. Vysílání je poskytováno ve vysokém rozlišení (HDTV) v 1280x720p se zvukem v kvalitě 64 kbit/s (MPEG). Stejné rozlišení a kodeky používá provozovatel i na původní kapacitě u operátora Sky Italia, na kmitočtu 12,034 GHz s vertikální polarizací.
Bike Channel HD přináší informace ze světa cyklistického sportu, praktické rady a rozhovory se sportovci.
V obě publikování textu se program na obou kmitočtech vysílal odlišný.
nové technické parametry - Bike Channel HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,520 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - Bike Channel HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,034 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA