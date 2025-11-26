Cinecolor Group pro kino distribuci nadále přes Eutelsat

Cinecolor Group pro kino distribuci nadále přes EutelsatDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor Eutelsat obnovil své dlouholeté partnerství se společností Cinecolor Group, jedním z předních poskytovatelů mediálních a filmových služeb v Latinské Americe.
Prostřednictvím této víceleté dohody bude Cinecolor Group i nadále využívat satelit Eutelsat 65 West A k distribuci celovečerních filmů a živého obsahu do kin v celé Latinské Americe. Obnovená spolupráce zajišťuje pokračující využívání kapacity pásma C a poskytuje spolehlivé, vysoce kvalitní a bezpečné doručování obsahu do stovek kin od Mexika po Brazílii.
Partnerství mezi společnostmi Eutelsat a Cinecolor Group sehrálo klíčovou roli v rozvoji regionální distribuční sítě digitálních kin a umožnilo studiím, vlastníkům obsahu a provozovatelům kin modernizovat jejich pracovní postupy doručování prostřednictvím efektivních satelitních řešení.