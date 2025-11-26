Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 26. listopadu 2025, svátek má Artur

Cinecolor Group pro kino distribuci nadále přes Eutelsat

DNES! | redakce | tisk | názory

Satelitní operátor Eutelsat obnovil své dlouholeté partnerství se společností Cinecolor Group, jedním z předních poskytovatelů mediálních a filmových služeb v Latinské Americe.

Prostřednictvím této víceleté dohody bude Cinecolor Group i nadále využívat satelit Eutelsat 65 West A k distribuci celovečerních filmů a živého obsahu do kin v celé Latinské Americe. Obnovená spolupráce zajišťuje pokračující využívání kapacity pásma C a poskytuje spolehlivé, vysoce kvalitní a bezpečné doručování obsahu do stovek kin od Mexika po Brazílii.

Partnerství mezi společnostmi Eutelsat a Cinecolor Group sehrálo klíčovou roli v rozvoji regionální distribuční sítě digitálních kin a umožnilo studiím, vlastníkům obsahu a provozovatelům kin modernizovat jejich pracovní postupy doručování prostřednictvím efektivních satelitních řešení.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (12/12)
21:15 13. komnata Hany Třeštíkové
21:40 Devatenáct klavírů
kanál CT2 20:00 Miroslav Zikmund: Cesta stoletím (2/3)
21:00 Bedekr XI
21:25 Zákaz mobilů?
kanál NOVA 20:20 Hell´s Kitchen Česko II (14)
21:40 Bachelor Česko II (3)
23:15 Kriminálka Las Vegas XIV (2)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (75)
21:40 Show Jana Krause
22:45 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (4)
21:30 Chlapci a chlapi (5)
22:50 Superpolicajti z Miami
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Granville
22:10 Nevítaní susedia
23:44 Vanina (2/4)
kanál DVOJKA 20:10 O stromoch a lesoch (6/6)
21:05 Stratená krása: Raoul Bova v Sýrii
22:15 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože I.
22:10 Najväčšie tragédie Slovenska
22:50 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Den pro mou lásku
22:15 Dr. Ludsky (3)
23:25 Prokurátorka (13)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook