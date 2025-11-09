Rai Premium s vánočními filmy

Quantcast
Rai Premium, jeden z programů italského veřejnoprávního vysílatele Rai, upravil svoje programové schéma. Každé pondělí a úterý večer se zaměřuje na filmy s vánoční a zimní tématikou.

Diváci tak mohou v pohodlí domova relaxovat u filmů, které se pojí s nejkrásnějšími svátky v roce - s Vánocemi.

Až do konce roku bude Rai Premium vysílat v premiéře desítky vánočních romantických komedií a to převážně z americké produkce Hallmark. Vždy ve 21:20 hodin.

Stanice Rai Premium je součástí DTH platformy TivúSat na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Signál je ale zakódován a dostupný jen zákazníkům s kartami a moduly TivúSat. Volná ( FTA) je ale distribuční trasa v režimu multistream pro pozemní vysílače v Itálii. Ta se nachází na satelitu Eutelsat 5 West B 5°W). Pro příjem je nutný set top box s podporou režimu multistream. Vysílání na pozici 5°W není určeno přímo pro koncový příjem. Nicméně dostupná technika nabízí přístup k atraktivním programům, které jsou jinak nedostupné.

zdroj: franck + vl.info

