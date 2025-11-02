Itálie: Tlačítko pro Rai a Mediaset na dálkovém ovládači tv

Itálie: Tlačítko pro Rai a Mediaset na dálkovém ovládači tvDNES! | redakce | tisk | názory
V roce 2027 vstoupí v platnost nové povinnosti pro výrobce chytrých televizorů (smart TV), které jsou prodávány na území Itálie. Dálkové ovládače těchto přístrojů budou muset povinně obsahovat tlačítka pro aplikace hlavních vysílatelů - tedy Rai a Mediaset.
Doposud chytré televizory běžně obsahovaly na dálkovém ovladači tlačítko pro přístup do streamovací platformy Netflix. U některých výrobců i některé další tlačítka. Nově se tedy bude muset počet tlačítek do aplikací rozšířit pro Rai Play a Mediaset Infinity.
Povinnosti platí jak pro výrobce televizorů, tak i pro prodejce smart TV. V případě nedodržení povinnosti bude tamní regulátor AGCOM (Úřad pro rozhlasové a televizní vysílání) udělovat statisícové pokuty. Nové povinnosti mají podpořit domácí tvorbu.
Vedle nových tlačítek budou muset mít smart TV předinstalované aplikace i aplikace Rai a Mediaset a být plně podporované. Navíc hlavní obrazovka systému televizoru musí obsahovat tyto služby a aplikace v tomto pořadí:
1. Aplikace pro příjem pozemního vysílání (DVB-T/DVB-T2)
2. Aplikace Rai a Mediaset, La7, Sky Italia a WBD Italia
3. Aplikace pro regionální televize a minoritní služby
4. Aplikace pro poslech národních rozhlasových stanic
Povinnosti platí vedle smart TV také pro set top boxy a autorádia.
zdroj: frank