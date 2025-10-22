Quantcast
Středa, 22. října 2025, svátek má Sabina

Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky

Doposud to bylo doménou největší komerčních televizí. Teď chce tzv. distribuční poplatky na Slovensku vybírat i veřejnoprávní Česká televize.

Distribuční poplatky doposud od televizních operátorů vybíraly největší komerční televize za to, že operátorům zatraktivňují programovou nabídku svými programy. Za každého zákazníka televizní služby získává komerční televize určitou částku, která je uvedena ve smlouvě s operátorem. Znamená to, že čím má operátor více zákazníků, odvádí komerční televizi vyšší poplatky. Tyto poplatky pak televizní operátoři promítají do koncové ceny svých balíčků, ve kterých jsou i tradiční placené stanice. Pro komerční televize jsou tyto poplatky - vedle reklamy a teleshoppingu - dalším zdrojem příjmů.

Vysílací technika ČT. Ilustrační foto (foto: Česká televize)
▲ Vysílací technika ČT. Ilustrační foto (foto: Česká televize)

Nyní chce poplatky od operátorů na Slovensku vybírat Česká televize (ČT) a to prostřednictvím společnosti IFC Media, která je "výhradním partnerem pro licencování programů České televize na území Slovenské republiky", informuje o tom portál Živé.sk.

Pro slovenské televizní operátory to znamená, že budou muset odvádět poplatky z dalších programů. Na zvážení je, zda programy ČT budou na Slovensku ve stávajících balíčcích, nebo budou přeřazeny do vyšších tarifů. Samozřejmě hrozí, že mohou být programy ČT z balíčků televizních operátorů na Slovensku vyřazeny. Operátoři se zkrátka nedohodnou na poplatcích.

V České republice se nic nemění. Nadále jsou programy ČT poskytovány operátorům bezplatně. Stanice jsou dostupné bezplatně v DVB-T2 a také v nejnižších balíčcích všech televizních operátorů v ČR.

České televizní stanice postupně mizí z nabídek televizních operátorů na Slovensku. Hlavní české komerční televize Nova a Prima nemají zájem poskytovat své programy, které jsou určeny pro český trh, divákům na Slovensku. Pro ně provozují své slovenské verze programů. Nedávno o vyřazení svého sportovního okruhu ČT Sport požádala operátory na Slovensku sama ČT. Důvodem jsou vysílací práva, která ČT kupuje jen pro území Česka.

O české celoplošné programy je na Slovensku stále zájem. Pro diváky jsou atraktivní jednak jazykově, tak i obsahově. Problémem jsou ale vysílací práva. Provozovatelé českých stanic nakupují práva jen pro území ČR.

